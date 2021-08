Zmarł aktor Ed Asner, rekordzista nagród Emmy

W ostatnią niedzielę, w wieku 91 lat zmarł Ed Asner , legendarny aktor, aktywista i filantrop.Znany był przede wszystkim z roli Lou Granta w serialu " The Mary Tyler Moore Show " oraz w jego spinoffie – " Lou Grant ". Asner był również prezesem Screen Actors Guild w latach 1981-85, w roku 2001 otrzymał nagrodę Gildii za życiowe osiągnięcia.Aktor jest wciąż najbardziej utytułowanym laureatem w historii nagród Emmy - otrzymał aż siedem statuetek, z czego pięć za rolę Lou Granta. Kojarzony był również z ról Świętego Mikołaja, w którego wcielił się kilkukrotnie, między innymi w filmie " Elf ". Użyczał też głosu głównemu bohaterowi oscarowego " Odlotu " Carlowi Fredricksenowi. Do jego ostatnich ról ekranowych należały te w serialach " Grace i Frankie ", " Cobra Kai " czy " Już nie żyjesz ".W 1992 uhonorowano go gwiazdą w słynnej Hollywood Walk of Fame, został włączony w poczet Academy of Television Arts and Sciences’ Hall of Fame w 1996. Uruchomione w 2017 z inicjatywy aktora The Ed Asner Family Center świadczy usługi doradcze, organizuje grupy wsparcia i obozy dla osób o specjalnych potrzebach i ich rodzin.