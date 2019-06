BIULETYN: "Obi-Wan Kenobi", "Roma"

Po sieci krąży plotka, zgodnie z którą serialbędzie powiązany z kinowym widowiskiem. W serialu platformy Disney+ rzekomo mogą pojawić się Qi'Ra i Darth Maul. [za: We Got This Covered]jest wielkim zwycięzcą gali wręczenia meksykańskich Oscarów, czyli nagród Ariel. Film zdobył 10 statuetek, w tym dla najlepszego filmu. [za: Deadline] Joel Silver odchodzi ze studia, które założył w latach 80. i które nazywa się Silver Pictures. [za: Deadline] Tyler Alvarez zagrają główne role w niezależnym dramacie, który wyreżyseruje Sam Hayes. Bohaterką jest studentka, która oblała drugi rok i musi brać udział w letnich kursach. Dziewczyna nie zamierza rezygnować z zabawy i organizuje ekipę, z którą zakrada się do różnych posiadłości w Bel-Air, by popływać nocami w ich basenach. To, co zaczęło się jako zabawa, wkrótce przekształci się w katartyczną podróż, podczas której bohaterka odkryje, kim naprawdę jest. [za: Deadline] Ed Asner dołączyli do obsady serialu. Będzie to ekranizacja powieści Rossa Thomasa. Jej bohaterką jest Allegra "Pick" Dill, która pracuje w Waszyngtonie dla młodego, ambitnego senatora. Kiedy jej młodsza siostra, policjantka, zostaje ginie w eksplozji samochodu-pułapki, Allegra postanawia wrócić do swojego rodzinnego, skorumpowanego Teksasu. Poszukiwania mordercy prowadzą Allegrę z powrotem do spraw z przeszłości, o których chciała zapomnieć. [za: The Hollywood Reporter] Jason Isaacs dołączył do obsady filmu. Będzie to biografia producenta muzycznego, założyciela Creation Recording i managera takich zespołów jak Primal Scream, My Bloody Valentine i Oasis. [za: Deadline] Hunter Doohan zagra jedną z głównych ról w serialu stacji Showtime. Wcieli się w syna darzonego szacunkiem sędziego z Nowego Orleanu. Chłopak prowadząc samochód śmiertelnie potrąci pieszego i ucieknie z miejsca wypadku. To wydarzenie rozpocznie łańcuch zdarzeń, które zmuszą jego ojca do dokonania niemożliwego wyboru. [za: Deadline] Terence Stamp pojawią się w nowym filmie Edgara Wrighta . Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że będzie to klasyczny horror, którego akcja osadzona została w londyńskim Soho. [za: Variety] June Diane Raphael dołączyła do obsady komedii. Film opowiada historię kobiety męczącej się w pracy jako asystentka legendarnego piosenkarza, jednocześnie próbując rozkręcić własną muzyczną karierę. [za: Deadline]