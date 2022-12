Zmiany w "Pokemonach" po 25 latach! Będzie drożej

Nadchodzące zmiany w Pokémon TCG

Dziewiąta generacja przenośnych potworków przynosi spore zmiany nie tylko w growej odnodze tej marki. Fani karcianych "Pokémonów" w Europie i USA mogą się szykować na największe zmiany w serii od ponad 25 lat. Co Pokémon Company ma w zanadrzu dla graczy?Po wielu latach firma zdecydowała się na ujednolicenie oprawy graficznej kart – do tej pory europejskie i amerykańskie wydania charakteryzowały się żółtą obwódką, podczas gdy japońskie już jakiś czas temu porzuciły ją na rzecz srebrnej.Po wielu latach przyszedł więc czas na zmiany – rozszerzenie " Pokémon Scarlet " & " Violet " poza szarą ramką wprowadzi także szereg zmian. Karty trenerskie będą od tej pory miały w lewym górnym rogu jasno opisaną podkategorię, karty energii dostaną dodatkowy znacznik w prawym dolnym rogu dla ułatwienia w rozgrywce, a symbole oznaczające rozszerzenia i serie zostaną zastąpione kodami, tak jak ma to już miejsce w przypadku japońskich kart.W związku z inflacją i podwyższonymi kosztami produkcyjnymi firma zwiększyła też ceny swoich zestawów. Na tę chwilę wiemy, że mowa tu o podwyżce o 50 centów. Skontaktowaliśmy się z oficjalnym dystrybutorem, firmą Rebel, żeby ustalić, czy znane są już ceny w naszym kraju. Jak się okazało, takich informacji można się spodziewać dopiero po nowym roku. Na otarcie łez Pokémon Company planuje też zwiększyć szansę na znalezienie rzadkiej karty w zestawie z dwóch do trzech kart.Zbieracie dalej karty "Pokémon"? A może pamiętacie czasy, jak zbieraliście je w szkolnych latach? Dajcie znać w komentarzach.