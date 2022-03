Nowa generacja Pokemon jeszcze w tym roku

Od lewej: Sprigatito, Fuecoco i Quaxly

The Pokemon Company, Game Freak i Nintendo zapowiedziały, że jeszcze w tym roku zadebiutuje nowa generacja Pokemonów w postaci gier " Pokemon Scarlet " i " Pokemon Violet ". Gry będą dostępne wyłącznie na konsoli Nintendo Switch. Poniżej możecie zobaczyć pierwszy zwiastun.Gry mają zaoferować otwarty świat na wzór tego co widzieliśmy w " Pokemon Legends: Arceus ", zaś kolor ubrań naszego bohatera będzie zależny od tego, którą wersję gry wybierzemy (poza tym, różnić się pewnie będą dostępnymi do złapania stworkami. Przy okazji tej zapowiedzi poznaliśmy również nowe Pokemony startowe: trawiasty Sprigatito, ognisty Fuecoco i wodny Quaxly. Możecie je zobaczyć poniżej. Więcej informacji o grze poznamy pewnie w najbliższych miesiącach.