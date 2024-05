Znamy już cały program 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego_insider

Festiwal otworzy dokument " Jestem postacią fikcyjną ". To nie film biograficzny, a uchwycony w ruchu portret wybitnego europejskiego artysty. Za tajemniczą tytułową postacią ukrywa się nie kto inny jak Andrzej Seweryn . Aktor, reżyser, dyrektor, społecznik, a w filmie Arkadiusza Bartosiaka przede wszystkim człowiek, który nie osiada na laurach i wciąż szuka nowych wyzwań. Ceremonia i światowa premiera z udziałem reżysera oraz bohatera filmu odbędzie się 26 maja o godz. 18.00 w kinie Kijów.Gościem specjalnym tegorocznej edycji jest kinematografia rumuńska. W ramach cykluzaprezentowane zostaną najnowsze filmy dokumentalne z tego kraju. Z pięciu filmowych spojrzeń na współczesną Rumunię wyłania się kraj pełen kontrastów, w którym nowoczesność ściera się z tradycją, sacrum z profanum, a przeszłość nie daje o sobie zapomnieć. Partnerem sekcji Fokus na Rumunię jest Rumuński Instytut Kultury w Warszawie. Wydarzenie odbywa się ramach Sezonu Kulturalnego Rumunia-Polska 2024-2025.W tym roku nagrodapowędruje do dwójki wybitnych twórców: kultowego amerykańskiego reżysera oraz znakomitego polskiego operatora. Filmy Godfreya Reggio to kulturowy fenomen, fascynujące wizualnie pionierskie eseje, które przeszły do historii kina. Na 64. Krakowskim Festiwalu Filmowym zobaczymy słynną Trylogię Qatsi w Kinie pod Wawelem. Bez rewelacyjnych zdjęć Jacka Petryckiego trudno sobie wyobrazić najważniejsze polskie produkcje filmowe ostatniego półwiecza. Na przełomie maja i czerwca przedstawimy jego dokumentalne dokonania w krakowskich kinach studyjnych. Obaj laureaci poprowadzą swoje lekcje mistrzowskie.Jak co roku, w programie festiwalu znajdzie się sekcja– pokazy fascynujących dokumentalnych filmów naukowych. Tematem tegorocznej edycji jest sztuczna inteligencja. Ten rok należał do niej. A przynajmniej tak chcieliby o sztucznej inteligencji myśleć jej twórcy, a zwłaszcza sprzedawcy – wielkie korporacje poszukujące dróg dalszej ekspansji. Przeskalowana miliardami dolarów do niebotycznych rozmiarów, wykarmiona trylionami słów i obrazów, szkolona za grosze przez biedaków z trzeciego świata, a mimo to obsadzana w roli ósmego cudu świata. Kuratorem cyklu jest Karol Jałochowski a współorganizatorem portal Pulsar.to bezpłatny przegląd filmowy dla młodszych i nieco starszych widzów. Dla tych pierwszych przygotowaliśmy trzy wyjątkowe tytuły, na które zapraszamy rodziców z dziećmi. A dla tych drugich w ramach międzynarodowego projektuprzygotowaliśmy specjalnie wyselekcjonowane europejskie dokumenty dla młodzieży. Partnerem sekcji jest PKO Ubezpieczenia.Obok wymienionych sekcji nie zabraknie doskonale znanej, przeglądu, po raz trzeci symbolicznie, połączymy się z ukraińskim festiwalem Docudays UA w ramach. Na stałe w programie zagościły trzy sekcje pozakonkursowe:, prezentujące najnowsze dokumenty z całego świata, które z przyczyn regulaminowych nie mogły znaleźć się w konkursie.Będziemy też świętować. Na dużym ekranie pokażemy siedem unikatowych filmów powstałych w łódzkiej wytwórni.Kontynuowany będzie cykl rozmów. Już po raz kolejny zapraszamy na fascynujące spotkania i dyskusje z wybitnymi postaciami spoza filmowego świata. To rozmowy z pogranicza filozofii, nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych o kondycji świata i miejscu człowieka we współczesnej rzeczywistości. Pierwsze ze spotkań będzie poświęcone sztucznej inteligencji, a drugie dezinformacji.Ważną częścią Festiwalu jest- największa w Polsce platforma spotkań dla branży dokumentalnej i animowanej. Każdego roku w konferencjach, debatach, warsztatach, prezentacjach projektów w różnych fazach procesów produkcyjnych czy w targach filmowych bierze udział ponad 1000 gości z całego świata. W programie znajdzie się m.in. szeroki program, CEDOC Market współorganizowane przez Fundację Filmową im. Władysława Ślesickiego oraz wydarzenia Animated in Poland.Festiwal po raz pierwszy pożegna widzów filmem zamknięcia. 1 czerwca podczas ceremonii zakończenia 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego w kinie Kijów światową premierę będzie miał hybrydowy film " All Inclusive " w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej Michała Englerta . Po raz kolejny znany artystyczny duet oferuje nieoczywiste, autorskie kino, które trudno zaszufladkować, choć można znaleźć w nim sporo kinofilskich smaczków.to najważniejsze w Polsce święto kina dokumentalnego, krótkometrażowego i animowanego. To przestrzeń, w której osoby nagradzane i doceniane na całym świecie, spotykają się z tymi, które dopiero zaczynają swoją filmową przygodę. To także miejsce, w którym publiczność może konfrontować się z twórcami i twórczyniami oraz bohaterkami i bohaterami prezentowanych tytułów. To festiwal uroczystych premier i trampolina do międzynarodowej kariery, ale przede wszystkim miejsce spotkań tych, którzy kochają kino - w kameralnych salach legendarnych krakowskich kin studyjnych i w wirtualnym świecie seansów online. Weź udział w najbardziej insiderskim wydarzeniu roku. To w Krakowie serce dokumentu i krótkiego metrażu bije najmocniej!W tym roku w programie znalazło się 180 filmów z całego świata, w tym ponad 100 premier światowych i polskich. Festiwal odbędzie się w kinach (od 26 maja do 2 czerwca) i w Internecie na platformie KFF VOD (od 31 maja do 16 czerwca)! Filmy będą prezentowane w 4 konkursach: 3 międzynarodowych (dokumentalny, krótkometrażowy i DocFilmMusic), w konkursie polskim oraz w licznych cyklach pozakonkursowych i pokazach specjalnych.