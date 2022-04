Znamy zwycięzców konkursu na najlepszy scenariusz serialu audio oraz opowiadanie o miłości

"Piekło wciąż płonie", czyli polski Jack Reacher

Niemal 1 700 zgłoszeń, ponad 1 000 autorów i 7 wyróżnionych prac. Za nami druga edycja konkursu Empik Go STORY na najlepszy scenariusz serialu audio oraz pierwsza edycja Empik Go SHORT na najlepsze opowiadanie o miłości.Samotność na różnych etapach życia, oczekiwania wobec związku czy przebyte traumy. Druga edycja konkursu na najciekawszy scenariusz serialu audio obfitowała w teksty podejmujące różne tematy, z pogranicza wielu gatunków literackich. Wysoki poziom nadesłanych prac oraz przede wszystkim ich liczba nie ułatwiły zadania jurorom. Spośród kilkuset prac jurorom udało się jednak wybrać te najlepsze.Główną nagrodę w konkursie zdobył scenariusz nadesłany przez Tomasza Friedricha i to właśnie jego praca już w tym roku zadebiutuje jako serial audio w aplikacji Empik Go. Współczesny thriller polityczny z osobistymi wątkami głównych bohaterów okazał się utworem, który najbardziej zaintrygował organizatorów. Scenariusz dopracowany w detalach, mocno zarysowani główni bohaterowie oraz oryginalna historia z ważnymi politycznymi wątkami zadecydowały o przyznaniu autorowi głównej nagrody: 15 tys. zł. Zwycięzca podpisze też kontrakt na realizację serialu audio.Organizatorzy konkursu postanowili dodatkowo wyróżnić pracę Justyny Hankus pt. "Laweta". Autorka i jej nagrodzona praca zjednały sobie sympatię jury m.in. nietuzinkowym pomysłem na fabułę bliską dziełom Hitchcocka czy Smarzowskiego . Historia rodziny, która wraca z wakacji i spotyka na swojej drodze osobliwego "laweciarza" – brzmi niegroźnie. Prawda okazuje się zgoła inna. Mocne strony tego scenariusza podkreśla Wojciech Chmielarz, juror Empik Go STORY:– wskazuje Wojciech Chmielarz.Tegoroczna edycja obfitowała w nagrody. Specjalne wyróżnienie Filmwebu (patrona medialnego konkursu) powędruje do Zbigniewa Zborowskiego. Autor "Letargu" – scenariusza, który można uznać za rasowe science fiction – w swoim zgłoszeniu przedstawił intrygującą historię, w której za pomocą sprzężenia można uratować świat przed kolejną pandemią. Łukasz Muszyński nie miał wątpliwości, że to właśnie ten tytuł powinien zdobyć nagrodę pieniężną ufundowaną przez Filmweb.– wyjaśnia Łukasz Muszyński, juror konkursu oraz zastępca redaktora naczelnego Filmwebu.Równocześnie ze startem konkursu na scenariusz serialu audio, wystartował konkurs na opowiadanie o miłości pod hasłem "Krótka historia namiętności". Liczba zgłoszeń przerosła oczekiwania organizatorów. Jury w składzie: Marta Kisiel, Małgorzata Warda, Katarzyna Franus, Magda Kostrzewska i Zuzanna Gajewska zgodnie przyznały, że poziom był niezwykle wysoki, a wyłonienie jednego laureata nie było proste. Finalnie został nim Jacek Kalinowski i jego opowiadanie "Danie Główne". Historia o zdradzonym mężczyźnie trzyma w napięciu od samego początku a zakończenie wbija w fotelWyróżnienie Maszyny do Pisania i zarazem drugą nagrodę w konkursie otrzymał Artur Żurek, który przygotował opowiadanie "Schody". Historia o lęku przed miłością zauroczyła przedstawicielki szkoły kreatywnego pisania.- mówi Magda Kostrzewska z Maszyny do Pisania.Jurorzy oraz organizatorzy postanowili wyróżnić dodatkowo trzy wyjątkowe prace.Jeszcze w tym roku w aplikacji Empik Go zadebiutuje "Piekło wciąż płonie", zwycięski scenariusz Empik Go STORY. Pozostałe historie mają szansę na adaptację i produkcję w formie audio, e-booka lub książki drukowanej. Z autorami będą prowadzone rozmowy na temat współpracy. Empik Go planuje także kolejne edycje konkursów.