Juno Temple ("Ted Lasso") w "Venomie 3". Tajemnicza rola

Juno Temple w obsadzie "Venoma 3"

Juno Temple - skąd ją znamy?

W roli tytułowej powróci oczywiście Tom Hardy Komu stawi tym razem czoła Eddie Brock/Venom Tom Hardy )? Zobaczymy.Czyli to dobry moment, by rozpocząć intensywne spekulacje. Macie jakieś typy, kogo powinna zagrać aktorka?, która była producentką i scenarzystką dwóch pierwszych części cyklu. Pierwszą część napisali z nią Scott Rosenberg Jeff Pinkner , a przy okazji drugiej już sama pełniła rolę scenarzystki. W jej scenariopisarskiej filmografii są również " Ratując pana Banksa " (2013) i " Pięćdziesiąt twarzy Greya " (2015). To ona stanie również za kamerą - będzie to jej reżyserski debiut.Projekt powstaje dla studia Sony Pictures.