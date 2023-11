Strajk aktorów zakończony. Jakie filmy wracają do zdjęć?

Jakie projekty, których zdjęcia przerwano, wracają na plan po strajku aktorów?

Niezatytułowany film Apple’a o Formule 1, którego gwiazdą jest Brad Pitt

To nie koniec zmian w kalendarzu premier. Czy w 2024 roku czeka nas filmowe lato?

Zwiastun filmu "Spider-Man: Poprzez multiwersum"

Hollywoodzkie studia przygotowywały się do jak najszybszego wznowienia zdjęć. W tym tygodniu lub w najbliższym czasie na plan mają wrócić przyszłoroczne premiery:– ukończony w 50%, zdaniem portalu Deadline film nie będzie gotowy na majową premierę, więc spekuluje się, że " Captain America: Brave New World " zostanie przesunięty na tę datę, odstępując " Deadpoolowi " weekend 26 lipca– premiera zaplanowana na 22 listopada– pozostały 2 dni zdjęciowe, premiera zaplanowana na 6 września– pozostały ok. 2 tygodnie zdjęć, brak daty premiery– premiera zaplanowana na 8 listopada– premiera zaplanowana na 9 lutego– brak daty premieryMimo szybkiego wznowienia większości produkcji, studia są gotowe na kolejne zmiany w kalendarzu premier. Priorytetem pozostaje dostarczenie jak największej liczby filmów na czas, aby zapełnić kalendarz dużymi premierami.W kolejce na plan zdjęciowy ustawiają się też widowiska, które na ekranach zobaczymy w 2025 roku. Na początku roku zacznie powstawać " Tron 3 ", " Minecraft ", " Mortal Kombat 2 " i "" (film Aziza Ansariego Keanu Reevesem w rolach głównych).Wśród nadchodzących widowisk superbohaterskich, w marcu na planie pojawią się też gwiazdy " Supermana: Legacy " od DC (premiera: 11 czerwca 2025). Do nagrań głosów powrócą także twórcy "". Animację mamy zobaczyć jednak już w przyszłym roku.