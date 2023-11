"Venom 3" znów powstaje! Tom Hardy wrócił na plan

Tom Hardy znów na planie "Venoma 3"

Zwiastun filmu "Venom 2: Carnage"

O tym, że prace na planieruszyły, poinformowała jego gwiazda Tom Hardy. Na Instagramie opublikował upamiętniające tę zdjęcie, które możecie obejrzećPoza faktem, żepowstanie, tak naprawdę niewiele o nim wiadomo. Oczywiście jego gwiazdą jest ponownie Tom Hardy . Gra on nowojorskiego reportera, który dzięki tytułowemu kosmicznemu symbiontowi zyskuje supermoce. Wynaturzony, żarłoczny i agresywny Venom próbuje początkowo przejąć całkowicie kontrolę nad ciałem Brocka . Z czasem bohaterowie uczą się jednak koegzystować i razem walczą ze złoczyńcami.Podobno w obsadzie filmu są także: Juno Temple miał pierwotnie trafić do kin w lipcu 2024 roku. Ze względu na strajk aktorów nie uda się dotrzymać tego terminu. Aktualna amerykańska data premiery to