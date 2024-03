"Venom 3" z oficjalnym tytułem i nową datą premiery

Koniec trylogii "Venom". Jaki ma tytuł?

Zwiastun filmu "Venom 2: Carnage"

Zrealizowane przez Columbia Pictures widowisko trafi do amerykańskich kin pod tytułem. Potwierdza on, że będzie to finalna część trylogii, której bohaterem jest Brock grany przez Toma Hardy'ego Sony ogłosiło również, że film trafi do kin wcześniej.. To ryzykowana data, ponieważ wcześniej zarezerwowały ją dla siebie dwie inne produkcje skierowane do tego samego odbiorcy: "Wolf Man" i " Terrifier 3 ".Przypomnijmy, że widowisko pierwotnie trafić do kin w lipcu 2024 roku. Ze względu na strajk aktorów nie udało się dotrzymać tego terminu.Szczegóły fabuły filmusą wciąż trzymane w tajemnicy. Oczywiście jego gwiazdą jest ponownie Tom Hardy . Gra on nowojorskiego reportera, który dzięki tytułowemu kosmicznemu symbiontowi zyskuje supermoce. Wynaturzony, żarłoczny i agresywny Venom próbuje początkowo przejąć całkowicie kontrolę nad ciałem Brocka . Z czasem bohaterowie uczą się jednak koegzystować i razem walczą ze złoczyńcami.