Kraven nie w tym roku! Animowany Spider-Man bez daty premiery!

Marvel od Sony. Wielkiej zmiany!

"Gran Turismo", "Bad Boys 4", "Karate Kid", "Ghostbusters". Co jeszcze się zmieniło?

Największa rewolucja dotknęła komiksowe uniwersum Marvela od Sony.Sony już zaczęło promocyjną kampanię tego filmu. Do sieci trafił nawet pierwszy zwiastun. Jednak studio nie zamierza wprowadzić komiksowego widowiska z kategorią R bez takich gwiazd jak: Aaron Taylor-Johnson Tę datę Sony miało już dla siebie zarezerwowane od jakiegoś czasu. Teraz studio ogłosiło jedynie, który film ją zajął. I przewrotnym zrządzeniem losu trzeci " Venom " trafi do kin wcześniej niż " Kraven Łowca ", choć pierwotnie miało być odwrotnie.W tym przypadku zmiana jest kosmetyczna. Sony chce po prostu skorzystać z Walentynek. To jednak oznacza, że będzie to pierwszy od " Spider-Man: poprzez multiwersum " film Marvela od Sony.Po olbrzymim sukcesie drugiej animacji o Spider-Manie wycofanie finału trylogii jest sporym ciosem. Jednak ta decyzja jest tylko częściowo związana ze strajkiem. Po części jest konsekwencją opóźnienia " Poprzez multiwersum ". Trzecia część po prostu nie jest jeszcze gotowa i twórcy potrzebują więcej czasu.Na dwa tygodnie przed premierą Sony zmienia strategię dystrybucyjną " Gran Turismo ". Przez strajk aktorów film nie ma żadnej promocji ze strony gwiazd. W związku z tym 11 i 18 sierpnia odbędą się pokazy przedpremierowe, a do szerokiej dystrybucji film trafił 25 sierpnia. Studio liczy, że dobre opinie widzów rozleją się po mediach społecznościowych i to zmotywuje widzów do wybrania się na niego do kin.Nowy film przejął wielkanocny termin, który dotąd należał do " Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ".Do tej pory nie wiedzieliśmy, kiedy Sony wprowadzi film do kin. Teraz okazało się, że w Ameryce wykorzysta do tego weekend z Dniem Ojca.Choć nawet do pierwotnej daty premiery była jeszcze długa droga, nowy "Karate Kid" jest ofiarą aktualnych strajków. Projekt nie ma bowiem ogłoszonego ani reżysera (a to zawsze wiąże się z koniecznością poprawiania scenariusza) ani gwiazd. Teraz angaże zostały wstrzymane, więc cała produkcja się mocno opóźni.