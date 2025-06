Dziś urodziny Liama Neesona! Wybieramy najlepsze role aktora

Choć nazwisko Alfreda Kinseya nie jest znane wielu Amerykanom, jego naukowy dorobek dotknął bezpośrednio ich żyć. Profesor zajmował się bowiem pionierskimi badaniami nad seksualnością człowieka. Wydana w 1948 roku książka "Sexual Behaviour in the Human Male" łamała wiele stereotypów i przecierała szlaki. Film pokazuje ścieżkę, którą musiał kroczyć badacz – pełną wyrzeczeń, działania wbrew ludziom i obyczajom, kwestionując etyczne ramy. Rola ekscentrycznego naukowca i niedoskonałego człowieka w dramacie pozbawionym akcji może nie kojarzyć się z twardym charakterem postaci zwykle grywanych przez Neesona . Aktor do spółki z grającą żonę Kinseya Laurą Linney równoważą opowieść o przełomowym odkryciu z rozegraną na dwie role historią miłości. Oboje zostali docenieni przez gremia przyznające nagrody – ona nominacją do Oscara, on nominacją do Złotego Globu.