Zobacz spot Europejskiego Dnia Kina Artystycznego 2018

Dziś prezentujemy oficjalny spot tego wydarzenia, w którym znalazły się kadry z filmu Pawła Pawlikowskiego . Natomiast już 14 października ponad 70 kin niezależnych w całej Polsce zaprezentuje specjalną propozycję dla widzów ceniących wartościowe filmy polskie i europejskie.W najbliższych dniach oficjalny spot projektu pojawi się na ekranach ponad 70 polskich kin niezależnych zrzeszonych w Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, które przyłączyły się do wydarzenia. Każde z nich przygotowuje swój program, w niektórych obiektach znajdziemy jeden specjalny seans poświęcony polskiemu i europejskiemu kinu artystycznemu, w innych będzie to cały dzień projekcji i atrakcji dla widzów. Kina niezależne, zwane też tradycyjnymi, to miejsca, które są autorsko programowane i realizują misję upowszechniania kultury filmowej, pozostając w bliskim kontakcie ze swoimi widzami. Kinomani cenią te ośrodki za ich kameralny charakter, wartościowy repertuar i przystępne ceny biletów.Europejski Dzień Kina Artystycznego ma udowodnić, że kina są żywymi publicznymi miejscami spotkań kulturowych i pełnią ważną funkcję społeczną. Skierujemy uwagę zarówno na kino jako formę przekazu artystycznego, jak i na kino jako obiekt, bez którego ten przekaz byłby niemożliwy.Kina są ważną częścią krajobrazu kulturowego i wzbogacają społeczności - w miastach i na wsi. Gromadzą ludzi i dają im poczucie wspólnoty, niezależnie od wieku, pochodzenia, wykształcenia czy dochodu. Co roku ponad 100 milionów osób odwiedza kina art-housowe. Kina studyjne i lokalne w Polsce to ponad 200 podmiotów na terenie całego kraju a ich widownia w 2017 r. przekroczyła 10 700 000 widzów.Organizatorami wydarzenia w Europie jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Kin Art-house'owych (CICAE), przy wsparciu Europa Cinemas. W Polsce Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych (działająca przy FINA) oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.Więcej informacji na stronie www.kinastudyjne.pl Oficjalna strona wydarzenia: www.artcinemaday.org