Zobacz zwiastun czwartego sezonu "Sex Education". Znamy datę premiery

Co wydarzy się w czwartym sezonie "Sex Education"?

Kogo zobaczymy w czwartym sezonie "Sex Education"?

Po ukończeniu szkoły średniej Moordale Otis i Eric stają przed nowym wyzwaniem - pierwszym dniem w Cavendish Sixth Form College. Otis denerwuje się założeniem swojej nowej kliniki, podczas gdy Eric marzy o tym, by znowu nie zaliczyli porażki. Jednakże Cavendish jest szokiem kulturowym dla wszystkich uczniów Moordale - myśleli, że są progresywni, tymczasem nowa uczelnia to dla nich zupełnie inny poziom. Codzienna joga we wspólnym ogrodzie, atmosfera zrównoważonego rozwoju i grupa uczniów, którzy są lubiani za to, że są... mili!? Viv jest pod wrażeniem przyjaznego, niekonkurencyjnego podejścia studentów, podczas gdy Jackson wciąż stara się zapomnieć o Calu. Aimee próbuje czegoś nowego zapisując się na zajęcia ze sztuki, a Adam zastanawia się, czy edukacja w szkole powszechnej jest dla niego. Za oceanem Maeve spełnia swoje marzenia na prestiżowym Wallace University, gdzie uczy ją kultowy pisarz Thomas Molloy. Otis tęskni za nią, jednocześnie starając się dostosować do tego, że nie jest już ani jedynym dzieckiem w domu, ani jedynym terapeutą na kampusie...W czwartym sezonie " Sex Education " spotkamy starych znajomych. Asa Butterfield powróci jako Otis Milburn. Towarzyszyć mu będą Gillian Anderson W finałowym sezonie dołączą do nich Dan Levy , zdobywca nagrody Emmy i gwiazda " Schitt's Creek ", Thaddea Graham (" Doktor Who "), Lisa McGrillis (" Somewhere Boy "), Marie Reuther (" Kamikaze "), aktorka i modelka Jodie Turner Smith , komik Eshaan Akbar oraz debiutanci Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean i Imani Yahshua.