Pierwszy zwiastun anime "Death Stranding Mosquito"!

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu są aż DWA FILMY na podstawie gier z cyklu "Death Stranding". Jeden aktorski, drugi animowany. Ten drugi projekt właśnie został oficjalnie przedstawiony światu.
Nadchodzi "Death Stranding Mosquito", anime w świecie gry "Death Stranding"
Przede wszystkim poznaliśmy tytuł filmu. Brzmi on - przynajmniej na razie - "Death Stranding Mosquito"
. Szczegóły fabuły są wciąż owiane tajemnicą. Wiemy jednak, że będzie to oryginalna historia osadzona w tym samym świecie co gry.
Za reżyserię odpowiada Hiroshi Miyamoto
. Z kolei scenariusz przygotował współpracownik Ridleya Scotta
i Denisa Villeneuve'a Aaron Guzikowski
. Z projektem jest też związany Norman Reedus
.
W czasie niedawnego internetowego wydarzenia Beyond the Strand Hideo Kojima
zaprezentował pierwszy zwiastun anime.
Akcja gry "Death Stranding
" toczy się w świecie, w którym doszło do zatarcia granicy między żywymi a umarłymi. Ludziom zagrażają złowieszcze istoty, których dusze utknęły na świecie w wyniku wydarzeń określanych jako death stranding. Kurier Sam Bridges (Norman Reedus) musi dostarczyć zaopatrzenie do odizolowanych kolonii i odbudować łączność pomiędzy nimi za pomocą bezprzewodowej sieci komunikacyjnej.
Zwiastun filmu "Death Stranding Mosquito"