Pierwszy zwiastun anime "Death Stranding Mosquito"!

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu są aż DWA FILMY na podstawie gier z cyklu "Death Stranding". Jeden aktorski, drugi animowany. Ten drugi projekt właśnie został oficjalnie przedstawiony światu.

Nadchodzi "Death Stranding Mosquito", anime w świecie gry "Death Stranding"



Przede wszystkim poznaliśmy tytuł filmu. Brzmi on - przynajmniej na razie - "Death Stranding Mosquito". Szczegóły fabuły są wciąż owiane tajemnicą. Wiemy jednak, że będzie to oryginalna historia osadzona w tym samym świecie co gry.

Za reżyserię odpowiada Hiroshi Miyamoto. Z kolei scenariusz przygotował współpracownik Ridleya Scotta i Denisa Villeneuve'a Aaron Guzikowski. Z projektem jest też związany Norman Reedus.


W czasie niedawnego internetowego wydarzenia Beyond the Strand Hideo Kojima zaprezentował pierwszy zwiastun anime.

Akcja gry "Death Stranding" toczy się w świecie, w którym doszło do zatarcia granicy między żywymi a umarłymi. Ludziom zagrażają złowieszcze istoty, których dusze utknęły na świecie w wyniku wydarzeń określanych jako death stranding. Kurier Sam Bridges (Norman Reedus) musi dostarczyć zaopatrzenie do odizolowanych kolonii i odbudować łączność pomiędzy nimi za pomocą bezprzewodowej sieci komunikacyjnej.

Zwiastun filmu "Death Stranding Mosquito"




Death Stranding Mosquito  (2026)

 Death Stranding Mosquito

