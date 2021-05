Zobaczcie fragment widowiska "Czarna Wdowa"

Podczas gali Nagród MTV statuetkę za całokształt odebrała Scarlett Johansson . Disney wykorzystał to do promowania widowiska " Czarna Wdowa " i zaprezentował nowy fragment. Oto on:W wyniku niebezpiecznego spisku i podejrzanych powiązań sprzed czasów drużyny Avengers, Natasha Romanoff aka Czarna Wdowa musi skonfrontować się z mrocznymi echami swojej przeszłości. Bohaterka stawia czoła groźnemu, potężnemu przeciwnikowi, który nie cofnie się przed niczym, by ją zniszczyć.Film wejdzie do naszych kin 9 lipca.