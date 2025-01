Coralie Fargeat, autorka "Substancji", nie chciała reżyserować "Czarnej Wdowy"

Dlaczego Coralie Fargeat zrezygnowała z "Czarnej Wdowy"?

MAM PARĘ UWAG: Rozmawiamy o filmie "Substancja"





"Substancja" – zwiastun

. Teraz możemy dodać do nich autorkę " Substancji ". Fargeat przyznała właśnie w wywiadzie dla "Variety", że po sukcesie " Zemsty " brano ją pod uwagę przy okazji " Czarnej Wdowy ".Wolała nakręcić film w pełni autorski. Jak widać, fortel się opłacił i przyniósł " Substancji " pięć nominacji do Oscara – w tym za reżyserię i scenariusz oryginalny.Swego czasu Lucrecia Martel zdradziła, że kiedy ludzie z Marvela zwrócili się do niej z propozycją reżyserowania " Czarnej Wdowy ", powiedzieli, że "nie musi martwić się scenami akcji". Martel – jak najbardziej zainteresowana reżyserowaniem scen akcji – uznała to za zły znak i odrzuciła propozycję.