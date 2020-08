Zwiastun akcji "Powrót do kin studyjnych"

Trwa ogólnopolska akcja pod tytułem "Powrót do kin studyjnych" organizowana przez Stowarzyszenie Kin Studyjnych, operatora programu Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych, przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zwiastun kampanii został zrealizowany m.in. innymi we współpracy z Jerzym Satanowskim , autorem ścieżki dźwiękowej do filmu " Dzień świra " (2002) w reż. Marka Koterskiego . Sam film ma już w polskiej kinematografii status kultowego, dlatego właśnie na jego kanwie powstała koncepcja spotu promującego akcję.Do grona polskich artystów, którzy zaangażowali w kampanię (m.in. Marta Frej, Andrzej Pągowski) dołączył Andrzej Milewski – tworzący pod znanym pseudonimem Andrzej Rysuje. Powstały dwie humorystyczne grafiki, w charakterystycznym dla niego, satyrycznym stylu.Więcej informacji w oficjalnych kanałach komunikacji i mediach społecznościowych Stowarzyszenia Kin Studyjnych ( https://stowarzyszeniekin.pl/ ) oraz poszczególnych kin.Kampania realizowana przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.