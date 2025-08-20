"Jedna bitwa po drugiej" przerwie serię Warner Bros.? Prognozy nie są obiecujące

– Wiesz, czym jest wolność? Brakiem lęku – mówi Benicio del Toro w zwiastunie nowego filmu Paula Thomasa Andersona "Jedna bitwa po drugiej". Takiego stanu wewnętrznej równowagi na pewno nie osiągnięto jeszcze w biurach dystrybutora, Warner Bros. Pierwsze oczekiwania dotyczące debiutu produkcji w kinach nie napawają optymizmem.
"Jedna bitwa po drugiej" jak ostatni film Scorsesego? Prognozy wieszczą pustki w kinach
Matt Belloni z portalu Puck twierdzi, że nowe dzieło Andersona
może być jednym z rozczarowań roku. Dotychczasowe prognozy dotyczące otwierającego weekendu w kinach zakładają, że produkcja może liczyć na wpływy wynoszące około 20-22 miliony dolarów. To wynik znacznie poniżej oczekiwań
. Można porównać go do ostatniego filmu Martina Scorsesego
, "Czasu krwawego księżyca
". Przez debiutanckie trzy dni produkcja z 2023 roku zarobiła 23 miliony
. "Jedna bitwa po drugiej
" jest jednak filmem droższym (budżet to około 140-175 milionów), a w dodatku jego przychodów nie można rozliczyć dzięki subskrypcjom, jakie przyniósł debiut 3,5-godzinnego epickiego dramatu na Apple TV+.
Sam Anderson
należy do reżyserów docenianych, lecz niezbyt kasowych. Jego najbardziej dochodowy obraz, "Aż poleje się krew
", ścigający się w 2008 roku o Oscary
w najważniejszych kategoriach, zarobił raptem 76 milionów na całym świecie.
W tym roku Warner Bros. może pochwalić się pobiciem rekordu. Jako pierwsze studio w historii wypuściło na ekrany sześć kolejnych filmów, których debiut przekraczał kwotę 40 milionów dolarów.
Kasowymi sukcesami okazali się "Grzesznicy
", "Minecraft. Film
", "F1: Film
", "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
", "Superman
" i "Zniknięcia
". Jeśli nie wydarzy się cud, seria zostanie przerwana wraz z filmem Andersona
.
Co wiemy o filmie "Jedna bitwa po drugiej"? Fabuła filmu jest bardzo luźno inspirowana powieścią "Vineland" Thomasa Pynchona
, którego prozę Anderson
ekranizował już przy okazji "Wady ukrytej
". Gdy po latach powraca ich śmiertelny wróg, grupa byłych rewolucjonistów jednoczy się, aby uratować córkę swego towarzysza.
Główną rolę w "Jednej bitwie po drugiej
" gra Leonardo DiCaprio
, któremu towarzyszą m.in. Teyana Taylor
, Regina Hall
, Chase Infiniti
i Benicio del Toro
.
Premierę zaplanowano na 24 września.
Zwiastun filmu "Jedna bitwa po drugiej"