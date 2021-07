Zwiastun i plakat "Mistrza": Piotr Głowacki jako pięściarz z KL Auschwitz

Już 27 sierpnia do kin wejdzie film " Mistrz " z Piotrem Głowackim w roli głównej. Z tej okazji mamy dla Was pełen zwiastun:Pojawił się również oficjalny plakat:Akcja filmu rozgrywa się w początkowym okresie funkcjonowania obozu koncentracyjnego Auschwitz. Przedwojenny mistrz Warszawy w wadze koguciej Tadeusz "Teddy" Pietrzykowski, trafił do niego w pierwszym transporcie w 1940 roku. Więzień 77, bo takim numerem został oznaczony, stoczył podczas 3-letniego pobytu kilkadziesiąt zwycięskich pojedynków na ringu, w których stawką było jego życie. Dla współwięźniów stał się symbolem nadziei na przetrwanie i pokonanie nazistowskiego terroru. Mistrz " jest pełnometrażowym debiutem fabularnym Macieja Barczewskiego , zarazem autora scenariusza do filmu.- podkreśla reżyser Maciej Barczewski - dodaje odtwórca głównej roli Piotr Głowacki Równolegle z premierą filmu 1 września do sprzedaży trafi także książka "MISTRZ. Tadeusz "Teddy"Pietrzykowski" przygotowana przez córkę pięściarza Eleonorę Szafran.