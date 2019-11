FOTO: Piotr Głowacki legendarnym pięściarzem. Oto "Mistrz"

Biografia Tadeusza "Teddy'ego" Pietrzykowskiego – pięściarza, który zdobył tytuł mistrza wszechwag niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau jest historią godną Oscara. Trwają prace nad realizacją filmu pod tytułem, przedstawiającego losy legendarnego boksera. Za produkcję odpowiadają współtwórcy sukcesu biograficznego hituPoniżej znajdziecie kilka zdjęć z filmu:Rok 1940. Do nowo utworzonego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz trafia pierwszy transport polskich więźniów. Jednym z nich jest Tadeusz "Teddy" Pietrzykowski - przedwojenny mistrz Warszawy w boksie. Kiedy sprowokowany wygrywa walkę z bezwzględnym kapo, boks staje się nową formą rozrywki funkcjonariuszy obozu a zarazem źródłem hazardu dla niemieckich żołnierzy. Po każdej wygranej Teddy'ego, wśród polskich więźniów rośnie zarazem nadzieja, że ich oprawcy nie są niepokonani.Film o Tadeuszu "Teddym" Pietrzykowskim to oparty na prawdziwych wydarzeniach dramat historyczny przedstawiający nieznaną historię polskiego sportowca, który w miejscu zagłady stał się symbolem nadziei na zwycięstwo nad nazistowskim terrorem. Bokser stoczył w obozie kilkadziesiąt walk, z czego przegrał tylko jedną. Jego ekranowa historia została szczegółowo udokumentowana w oparciu o archiwalne oświadczenia byłych więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau oraz wspomnienia samego boksera.Produkcja jest pełnometrażowym debiutem fabularnym Macieja Barczewskiego , uhonorowanego w 2017 roku kilkudziesięcioma międzynarodowymi nagrodami za krótkometrażową fabułę na podstawie opowiadania Stephena Kinga(m.in. Los Angeles Movie Award, Los Angeles Independent Film Festival Award, Hollywood International Moving Pictures Film Award, London Independent Film Award). Za zdjęcia do filmu odpowiedzialny będzie laureat nagrody na Festiwalu Filmowym w Gdyni - Witold Płóciennik ), a scenografię przygotuje laureatka nagrody Emmy - Ewa Skoczkowska ).W roli tytułowej wystąpi Piotr Głowacki ), a partnerować mu będą m.in.: Marian Dziędziel ), Grzegorz Małecki ), Rafał Zawierucha ), Marcin Bosak ), Marcin Czarnik ) oraz Piotr Witkowski ).Film powstaje przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Producentami obrazu są Krzysztof Szpetmański Leszek Starzyński (Iron Films sp. z o.o.). Na ekrany polskich kin film o Tadeuszu "Teddym" Pietrzykowskim trafi jesienią 2020 roku. Za dystrybucję odpowiada Galapagos Films.