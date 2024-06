mBank Nowe Horyzonty. Nagrodzony w Cannes "Armand" otworzy sekcję Oslo/Reykjavik

Oslo/Reykjavik, czyli przybliżanie Dalekiej Północy

W jego pierwszym filmie zobaczymy wybitną Renate Reinsve , znaną z pamiętnego występu w " Najgorszym człowieku na świecie ". " Armand " trafił do programu 24. MFF mBank Nowe Horyzonty (18-28 lipca) dzięki uprzejmości Best Filmu.Karnety na festiwal będą dostępne w sprzedaży jeszcze tylko do 18 czerwca lub do wyczerpania puli – zachęcamy, żeby nie odkładać zakupu na ostatnią chwilę.Sekcja Oslo/Reykjavik to spojrzenie na najnowsze i najciekawsze osiągnięcia kina Norwegii i Islandii. Tutaj trafiają filmy z jednej strony prawdziwie "północne" – najlepiej oddające współczesnego ducha krajów nordyckich, ale z drugiej strony poruszające tematy uniwersalne i czytelne pod każdą szerokością geograficzną. W ramach szóstych urodzin sekcji zaprezentujemy sześć filmów: wspomnianego, który podbił serca widzów i krytyków na Lazurowym Wybrzeżu; sensację tegorocznego Cannes –(Ljósbrot) Rúnara Rúnarssona – studium ludzkiej psychiki w obliczu (potencjalnej) straty; nagrodzoną na Sundance(Ukjent landskap/A New Kind Of Wilderness) – portret norweskiej rodziny, której spokojne życie zostaje wywrócone do góry nogami; przewrotnie zabawny(Sex) Daga Johana Haugeruda – gdzie śledzimy dysputę dwóch kominiarzy rozmawiających o cielesnych przyjemnościach;(Håndtering av udøde/Handling the Undead) Thei Hvistendahl – w których również występuje zjawiskowa Renate Reinsve (to jest zdecydowanie jej rok!) oraz Heleny Stefánsdóttir – fascynującą i przerażająca podróż w głąb rodzinnych tajemnic.Sekcja Oslo/Reykjavik powstała we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, koordynującym w Polsce wykorzystanie Funduszy norweskich i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), pochodzących z Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.Złota Kamera na festiwalu w Cannes, gdzie film był pokazywany w sekcji Un Certain Regard. Między uczniami podstawówki dochodzi do kontrowersyjnej sytuacji i ich rodzice zostają wezwani na rozmowę. Elizabeth wyraźnie różni się od Sarah i jej męża Andersa, ale film toczy zaciętą walkę ze stereotypami i pochopnymi sądami. Pytanie, po czyjej stronie leży wina, powoli zastępuje temat utrudnionego dostępu do prawdy oraz prowokacyjna myśl o wątpliwej matczynej ocenie własnego dziecka. Halfdan Ullmann Tøndel zamyka akcję w szkolnych salach i kilku długich godzinach, by stopniowo podbijać napięcie i emocjonalną temperaturę. Scena kompulsywnego śmiechu bohaterki granej przez Renate Reinsve pewnie zapisze się w historii kina. "Armand" trafi do szerokiej dystrybucji w Polsce jesienią – dzięki Best Filmowi.Unę i Diddiego spotykamy w miłosnych objęciach. Rankiem chłopak jedzie do pracy, a w podmiejskim tunelu drogowym wybucha pożar. Dziewczynę dopada dziwny stan – mieszanka niepewności, melancholii i bezsilności. Czy Diddi umarł, a może tylko nie odbiera telefonu? Co z wspólnymi planami na przyszłość? I jak teraz wyjawić komuś tajemnicę ich związku? Świadomość pustki i echa traumy zostawią trwały ślad na psychice bohaterki i sprawią, że odnajdzie bliskość w najmniej spodziewanym miejscu.Przez lata rodzina złożona z rodziców i czwórki dzieci cieszyła się samowystarczalnym życiem na norweskiej farmie, z dala od zgiełku miasta, w harmonii z naturą. Niespodziewana tragedia wywróciła ich życie do góry nogami. Współczucie, które okazują sobie nawzajem, rozciąga się również na zwierzęta, dom i otaczającą naturę. Prywatne zdjęcia i domowe materiały wideo wplecione w narrację filmu akcentują psychologiczny wymiar upływu czasu. Film stawia pytanie o to, jak kierować sobą i rodziną w czasach smutku. "Naturalna dzikość serca" zdobyła Nagrodę Główną w międzynarodowym konkursie dokumentalnym na Sundance.Reżyser Dag Johan Haugerud zaprasza nas na randkę z zaskakującym finałem. W końcu mało kto, wybierając się na film pod tytułem "Seks" mógłby oczekiwać dwugodzinnej fabuły wypełnionej rozmowami dwóch czterdziestoletnich kominiarzy. Czy taki obrót spraw prowokuje jednak rozczarowanie? W żadnym razie. Bohaterowie opowiadają o swych seksualnych doświadczeniach i pragnieniach z dużą dozą polotu, a reżyser dba o to, by zabawne dialogi były w stanie sprowokować kilka uniwersalnych, przeważnie niewygodnych pytań.Zdobywca Nagrody Specjalnej Jury na Sundance, melancholijny, posępny horror z duszą, zrealizowany w oparciu o powieść Johna Ajvide Lindqvista Powroty zmarłych. W odpowiedzi na rozpacz i ból, które nie pozwalają im wyjść; tytułowi "Nieumarli" zjawiają się w opustoszałych domach, by znów spać w swoich łóżkach, bądź przyjmują odwiedziny bliskich w szpitalu.Każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób – ta jest nieszczęśliwa na sposób gotycki. Młoda Lilja odwiedza mroczny dom dziadków, wikłając się w zwichrowane relacje między swoimi krewnymi. Gatunkowa hybryda, w której rodzinny dramat znajduje dopełnienie w konwencji kina grozy. Jeśli pomyśleliście o "Dziedzictwie. Hereditary", to już wiecie, czy chcecie obejrzeć ten film.Na 24. MFF mBank Nowe Horyzonty we Wrocławiu zapraszamy w dniach 18-28 lipca, zaś o tydzień dłużej, do 4 sierpnia, festiwal będzie można zaprosić do swojego domu – za sprawą wirtualnej odsłony wydarzenia. Pełny program ogłosimy 2 lipca, a dwa dni później, 4 lipca, rozpocznie się sprzedaż biletów na seanse.