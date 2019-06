Sophie Turner Twentieth Century Fox Film Corporation

Marvel

Jessica Chastain Twentieth Century Fox Film Corporation

Marvel

Sophie Turner Twentieth Century Fox Film Corporation

Marvel

Kiedy Grant Morrison zabrał się za pisanie komiksów o przygodach X-Men, miał trafne przeczucie: w zasadzie o mutantach da się opowiedzieć tylko kilka historii. To zamknięta pula, cykl. Zawsze będzie jakaś "pierwsza klasa", Magneto i Sentinele zawsze będą komuś zagrażać, przeszłość Wolverine'a zawsze się o niego upomni, a za rogiem zawsze będzie czaić się przyszłość, która lepiej, żeby nie nadeszła. Aha, no i Phoenix zawsze powstanie z popiołów. Znamienne: seria Morrisona nosiła tytuł, ale logo zapisano w taki sposób, że było palindromem, zapętloną wstęgą. Nieważne, czy czytałeś logotyp wprzód czy wstecz, zawsze dostawałeś to samo. Przekaz był jasny: nowe X-Men to stare X-Men, feniks umarł, niech żyje feniks.Nic zatem dziwnego, że najsłynniejsza komiksowa historia z udziałem X-Men wraca na duży ekran. Studio 20th Century Fox i producent Simon Kinberg wydeptali już każdą z wymienionych wyżej ścieżek, nadeszła więc pora, by wrócić do domu. Tym bardziej że Bretta Ratnera absolutnie nie oddawał sprawiedliwości Johna Byrne'a . Przypomnę tylko, że Jean Grey, wokół której powinna kręcić się cała afera, była tam w zasadzie postacią drugoplanową. Kinberg – tym razem jako scenarzysta i reżyser – miał więc fory już na starcie. Chyba nie mogło się nie udać?Prawda?Cóż, jeśli to dla kogoś ważne,ma równie niewiele wspólnego z oryginałem, co film Ratnera Kinberg zachowuje z komiksu absolutne fabularne minimum. Oto Jean Grey ( Sophie Turner ) wchodzi w kontakt z tajemniczą pozaziemską mocą. Pękają bariery bezpieczeństwa, jakie postawił w jej głowie Charles Xavier ( James McAvoy ), i Jean staje się zagrożeniem na kosmiczną skalę. Co ciekawe, bliżej stąd do filmowejniż do Claremonta i Byrne'a. Jean okazuje się fabularną bliźniaczką Carol Danvers: obie bohaterki emancypują się przecież spod wpływu patriarchy-mentora, przepracowują wypartą traumę i odzyskują dla siebie zakazaną emocjonalność. Obie przechodzą scenariuszową psychoterapię i odrzucają przyprawione im gęby histeryczek. Obie walczą nawet z inwazją zmiennokształtnych przybyszów z kosmosu.Tak, dobrze przeczytaliście: "inwazja zmiennokształtnych przybyszów z kosmosu". Niestety, Kinberg bierze za fraki Hellfire Club, Jasona Wyngarde'a, cesarzową Lilandrę, imperium Shi'ar, ciemną stronę Księżyca, Watchera, wyrzuca to wszystko do kosza i w zamian proponuje najbardziej rutynową z rutynowych inwazję porywaczy ciał. Czarnym charakterem nie jest tu więc tytułowa Mroczna Phoenix (dość powiedzieć, że słowo "feniks" pada w filmie tylko raz, rzucone mimochodem i momentalnie zapomniane). Czarnym charakterem nie jest nawet nikt z jakimkolwiek – hmm – charakterem. Nie, czarnym charakterem jest ubrana jak księgowa z Wall Street Zła Kosmiczna Pani ( Jessica Chastain ) ze swoją armią anonimowych pomagierów, ubranych jak maklerzy giełdowi, również z Wall Street. Dodam, że finałowe starcie ma miejsce na jakichś torach pod jakimś mostem. Zaiste, epicko.Żeby było jasne: nie uważam, że wierność pierwowzorowi jest gwarantem dobrej adaptacji. W gruncie rzeczy uważam nawet coś wręcz przeciwnego. Ale, na Galactusa, nie bierze się za, żeby zainscenizować ją na jakichś torach pod jakimś mostem! To tak jakby rozegraćw piwnicy, a Thanosa zastąpić domorosłym maniakiem biżuterii, który chce okraść jubilera. Marvelowski wariant opowieści o Thanosie i Rękawicy Nieskończoności to zresztą dobry przykład adaptacji udanej, a niewiernej. Bracia Russo i ekipa nie byli przecież zbyt lojalni wobec obrazkowego oryginału, zachowali jednak jego skalę i opowiedzieli zajmującą historię. Problem zjest natomiast taki, że na tych torach i pod tym mostem nic ciekawego się nie wydarza.Źle jest już w momencie, gdy film, w którym zaraz zaroi się od pomalowanych na niebiesko aktorów, wita nas czarną planszą i bombastycznym pytaniem: "kim jesteśmy?". Jak dla mnie kinowi X-Men zawsze mieli problem ze zrównoważeniem charakteryzatorskiej obciachowości z retoryczną pozą "a teraz opowiemy wam o nietolerancji". Maźnięte grubą warstwą farby facjaty Jennifer Lawrence czy Nicholasa Houlta jakoś nigdy nie wyglądały tak cool jak Zoe Saldana czy Karen Gillan . Trudno było brać Lawrence Houlta na serio nawet wtedy, gdy walczyli z Magneto, a co dopiero, kiedy lamentowali nad losem wykluczonych. Film Kinberga tylko potęguje to wrażenie.sili się bowiem na powagę (jest mroczna już w tytule), ale to jedynie myślenie życzeniowe za 200 milionów dolarów. W Matthew Vaughna była scena, w której grany przez Michaela Fassbendera Magneto usiłuje przesunąć siłą woli gigantyczną antenę. Teoretycznie: przepis na filmową katastrofę. Aktor patrzył w dal, rozczapierzał palce, zaciskał zęby, robił się czerwony, ale nie było w tym cienia szmiry. Wręcz przeciwnie: ten moment mówił nam coś o jego bohaterze, stanowił ważny krok emocjonalnej podróży postaci. Wjest podobna scena: Magneto znowu próbuje udźwignąć myślą jakieś żelastwo, Fassbender znowu pręży się i napina. Efekt jest jednak cokolwiek głupawy, bo tym razem dostajemy scenę o tym, że Magneto "magnetuje". Czyli de facto o niczym. Grymas na twarzy Fassbendera jest odklejony od emocji, a Kinberg opowiada historię pozbawioną fundamentów. Za dramatycznymi gestami i egzaltowanymi pytaniami retorycznymi nic nie stoi.Oczywiście Kinbergowi nie sprzyjają warunki: kinowe uniwersum X-Men to niezły bałagan, pełen obsadowych przetasowań, fabularnych nieciągłości i narracyjnych ślepych zaułków. Emocjonalny ciężarspoczywa na barkach Sophie Turner , ale aktorka wciela się w Jean Grey dopiero po raz drugi, ostatnio nie miała zaś zbyt wiele do roboty. W efekcie dostajemy więc opowieść o dramatycznej przemianie kogoś, kogo w zasadzie dopiero co poznaliśmy. Ta Jean niezbyt nas obchodzi, bo nie zdążyliśmy nawiązać z nią emocjonalnej relacji ani poznać, jakie emocjonalne relacje łączą ją z innymi bohaterami. Kiedy wIron Man kłócił się z Kapitanem Ameryką, czuć tam było ciężar więzi budowanej na ekranie od dekady. Turner nie tylko nie ma podobnego zaplecza (nie jej wina), ale i nie dostaje od Kinberga żadnego wsparcia (też nie jej wina). Fassbender McAvoy wychodzą z tej katastrofy obronną ręką, bo są na drugim planie, bo znamy ich od czterech filmów, bo mają u nas kredyt zaufania. Filmu jednak nie uratują, nieważne, jak bardzo zaciskaliby zęby i wyłupiali oczy.Szkoda, bo "X-Men" było kiedyś serią, która – wraz ze Sama Raimiego – przecierała w kinie komiksowy szlak. W latach 2000 mutanci byli hollywoodzką mniejszością i dawali nadzieję na to, że da się na dużym ekranie zrobić superbohaterów bez żenady, kompromisu i protekcjonalnego traktowania. Niecałe 20 lat później filmy o mutantach są już jednak reliktem starego sposobu załatwiania spraw. Starego, czyli po łebkach: Kinberg rzuca fanom drobniaki (tu gościnny występ Dazzler, tam kostiumy zainspirowane designem Franka Quitely'ego), ale zapomina o naprawdę ważnych rzeczach. I nie chodzi mi nawet o jakieś komiksowe niuanse, tylko o przyłożony do komiksowej formy standardowy blockbusterowy kunszt: szczyptę olśniewającego spektaklu, garść porywającej historii, kupę wiarygodnych bohaterów. Konkurencja od dekady dowodzi, że się da. Może teraz, kiedy wreszcie studio Marvel ma prawa do X-Men, Phoenix powstanie z popiołów raz jeszcze – tym razem jak należy? Do trzech razy sztuka.