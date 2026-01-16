Recenzja filmu Łup (2026) Łup (2026) Joe Carnahan Matt Damon Ben Affleck

Dwóch i łup

Najmocniejsza dramaturgicznie część "Łupu" okazuje się też niestety najsłabiej przemyślaną, choć problemy te wychodzą na wierzch dopiero w momencie objaśnienia wszystkich twistów i niespodzianek.