Bogowie też ludzie

Czy superbohaterowie to współcześni bogowie na wzór antycznych mitów, czy tylko idole popkultury nabijający kabzę Mammonowi? Dyskusja trwa, głosów z obu stron nie brakuje. Ale jeśli szukacie dowodu na potwierdzenie tezy, nie znajdziecie lepszego niż " Eternals ". Film Chloé Zhao startuje przecież z grubej mitycznej rury: zaczyna się ni mniej ni więcej, tylko od Genezy Wszechświata. To niby kolejne widowisko o kolorowo ubranych superludziach, ale brzmią w nim tony biblijne, mitologiczne i kosmologiczne, jakby Robert Graves Jack Kirby mieli zaraz zbić piątkę. Jasne, wszystko to już gdzieś było. Ale w kinowym uniwersum Marvela - a może i w kinie superbohaterskim w ogóle - to zdecydowanie nowa jakość.Zwyczajowa narracja o uniwersum Marvela mówi jasno: w przeciwieństwie do "większych niż życie" półbogów DC, świat Marvela zaludniają superbohaterowie z sąsiedztwa. Dla dobra dyskusji uznajmy, że podział jest z grubsza prawdziwy. Wystarczy, że trafnie opisuje on różnicę między kinowymi wersjami obu uniwersów. W DC jest deszczowo i poważnie, w Marvelu słonecznie i z przymrużeniem oka. " Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera " marszczy się więc Wagnerowsko, podczas gdy " Avengers: Koniec gry " zbija piątkę z Kinem Nowej Przygody. " Eternals " jednak komplikuje tę typologię. Chloé Zhao stawia na głowie klasyczny marvelowski schemat, w którym po ludzku wadliwy bohater (nieważne: licealista, multimiliarder czy bóg piorunów) musi dorosnąć do bycia super. Reżyserka opowiada bowiem o kosmicznych superludziach, którzy schodzą na Ziemię i uczą się być bardziej… ludźmi.Tytułowi Eternals są przedstawicielami rasy nieśmiertelnych istot zesłanych na Ziemię przez przedwiecznych bogów zwanych Celestianami. Ich misją jest opieka nad ludzkością: oto kosmiczne niańki, które na przestrzeni tysiącleci doglądają raczkujących Ziemian. Czule, cierpliwie i zawsze na posterunku, ale zachowując dystans i nie ingerując nawet, gdy podopiecznym zdarza się potknąć. Po wiekach bezczynności rozproszeni Eternals muszą jednak ponownie połączyć siły. Ludzkości zagraża bowiem powrót wrogich istot zwanych Dewiantami, a za rogiem już czai się koniec świata.W sumie prosta struktura: zaczynamy od Początku Czasów, a potem pędzimy przez całą historię ludzkości w kierunku Apokalipsy. Konstrukcyjnie " Eternals " to jeden z najsolidniejszych filmów Marvela. Zhao prowadzi narrację dwutorowo, przeplatając fabularne "teraz" z retrospekcjami, podobnie jak niedawno Destin Daniel Cretton w " Shang-Chi i legendzie dziesięciu pierścieni ". Tamten film kulał jednak pod ciężarem ekspozycji, a różne kluczowe fakty i tak raczej opowiadał niż pokazywał. Zhao nie popełnia tego błędu, ładnie wplatając ekspozycję w przepychanki między bohaterami i funkcjonalizując mozaikę planów czasowych. Chociaż skaczemy fabularnie w przód i w tył, film ma więc czytelny, zdecydowany kierunek. Wszystkie wątki mkną do wspólnego celu, każda z postaci wędruje własną ścieżką i dokłada nowy klocek do emocjonalnej układanki, żaden zwrot akcji nie przychodzi znikąd, a stawka konsekwentnie rośnie.Już samo otwarcie stanowi stempel jakości odróżniający " Eternals " od marvelowej średniej. Studio ma nieładny zwyczaj rozpoczynania swoich historii bez odpowiednich fanfar, jakbyśmy oglądali kolejne odcinki serialu (zresztą w zasadzie oglądamy). Dobrym przykładem jest " Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz " witający nas banalną scenką porannej przebieżki tytułowego bohatera. Zhao startuje tymczasem z odpowiednio wysokiego C. Sekwencja zstąpienia Eternals na Ziemię to zarazem dynamiczna scena akcji, jak i czytelna introdukcja (aż) dziesiątki głównych bohaterów. Do tego genialnie zilustrowana pewnym klasycznym rockowym kawałkiem (nie zdradzę jakim). Dość powiedzieć, że podniosłość chwili wybrzmiewa w pełni, a kiedy dostojne intro piosenki przechodzi w bujającą zwrotkę, reżyserka robi cięcie i przenosi nas z prehistorii do czasów współczesnych. Od pierwszych chwil czuć, że jesteśmy w rękach autorki, która gra na instrumencie X muzy jak wirtuozka, pięknie harmonizując wszystkie tony. Zhao podobno nakręciła " Eternals " tą samą kamerą, co " Nomadland ". Faktycznie, czuć tu miejscami identyczną intymność surowego krajobrazu filmowanego podczas tzw. złotej godziny. " Eternals " nie tylko podbija kosmiczną stawkę wyżej niż jakikolwiek film Marvela, ale też wydobywa najczulsze nuty, jakie zagrano kiedykolwiek pod szyldem studia. To zarazem epos o końcu świata, w którym wielka łapa kamiennego boga spektakularnie drapie wiszące nad Ziemią chmury, jak i skromna opowieść rozpisana na dziesięcioro osób. Łącznikiem jest tu faktycznie kamera, która zatrzymuje się dłużej na świecie przedstawionym i uważniej tropi relacje miedzy postaciami. Pod koniec filmu bohaterowie sumują swoje supermoce w złotą pajęczynę pulsującego pola siłowego, ale te nitki międzyludzkich relacji widać już wcześniej: w tym, jak na siebie patrzą, jak do siebie mówią, jak się ze sobą sprzeczają. Długie ujęcia operatora Bena Davisa skutecznie "uziemiają" też te bardziej widowiskowe sceny. Akcja ma impet i dynamikę, jakie często gubią się w marvelowym spektaklu z komputera. Ale nie spodziewajcie się "realizmu": " Eternals " to fantazja pełną gębą, z bohaterami pomysłowo wykorzystującymi swoje fantastyczne moce w walce z armią intrygująco wymyślonych, jakby ceramiczno-organicznych bestii. Jest obserwacja, jest i wyobraźnia.Oczywiście wszystkie widowiska Marvela to maszyny filmowych atrakcji, precyzyjnie odmierzające szoty adrenaliny, wzruszenia i śmiechu. Ale " Eternals " wyróżniają się też w tym aspekcie. Tak, jest tu mnóstwo humoru, a komik Kumail Nanjiani kradnie co drugą scenę. Ale inaczej niż dotychczas, żarty nie służą za ironiczny cudzysłów, który ma ubezpieczać widza przed odczuciem niefajnego (w sensie: nie "cool") patosu. Zhao bowiem idzie w patos przez wielkie "P". " Eternals " może nie być filmem dla kogoś uczulonego na pisanie wielką literą o Miłości, Prawdzie czy Przeznaczeniu. Chyba nieprzypadkowo reżyserka cytuje kino Bollywood, znane przecież z bezpretensjonalnej czułostkowości. Amplituda tonalnych przeskoków w " Eternals " jest bowiem dużo bliższa filmom z tak zwanego Wschodu: czy to japońskiemu anime czy właśnie indyjskim musicalom. Powaga i sentymenty, wygłupy i wybuchy idą tu śmiało ręka w rękę, i ta jaskrawa paleta rymuje się ładnie z multikulturową obsadą.Rozpięcie między skrajnościami - boskością a ludzkością, metaforą a konkretem - pracuje też tematycznie. Zhao realizuje bowiem superbohaterską konwencję, zachowując podejrzliwość wobec idei superczłowieka. Pyta, jakież to interesy skrywają mity o bogach i herosach. Nietypowo dla MCU, bohaterowie " Eternals " potwierdzają nawet istnienie komiksów konkurencji: wywołują wprost imiona Batmana czy Supermana . Czy to dyskusja z wizją, jaka wyłania się z filmów DC (przynajmniej niektórych)? Taki - dajmy na to - Zack Snyder widzi przecież Supermana Batmana jako Rayndyańskich indywidualistów, dla których moralność zwykłego człowieka jest kotwicą na drodze do wielkości. Zhao pokazuje problematyczność takiej optyki i dekonstruuje figurę wyniosłego Supermana. Właśnie stąd bierze się wspomniane odwrócenie marvelowskiego schematu i "uczłowieczenie" nadczłowieka. Doglądający ludzkiej ewolucji Eternals sami w końcu ewoluują. Ale zamiast jakiejś Nietzscheańskiej apoteozy czeka ich coś na kształt terapii grupowej. Oto członkowie dysfunkcyjnej rodziny, którzy doświadczają depresji, apatii czy zwątpienia, ale uczą się uważności, czułości i empatii. Odkrywają przy tym, że czasem trzeba, a czasem wręcz nie wolno interweniować. Że można podążać zarówno za rozkazami, jak i za rozkazami serca. Że życie to nie tylko praca w kosmicznym kieracie.Widzę tu ciekawy paradoks filmografii Zhao . Jej "mały" i "outsiderski" " Nomadland " był przecież filmem "o biednych" nakręconym "dla bogatych". Chyba niechcący portretował biedę jako wybór tożsamościowy, a nie efekt systemowych opresji. Tymczasem zrealizowany na zlecenie wielkiej korporacji blockbuster " Eternals " zachęca wprost do sprzeciwu wobec korporacyjnego programowania. Technokratyczna narracja o wszechmocnych kustoszach sytemu obnaża tu bowiem własne uwikłanie: to film o idolach uczący nieufności wobec idoli, piękny mit, który przypomina, że piękny mit bywa często brzydką propagandą. Inna sprawa, że filmy o złych korporacjach najczęściej kręcą właśnie… korporacje.Cynik powie, że Marvel i Disney po prostu podpinają się pod obyczajowy zeitgeist. Tytułowi Eternals to w końcu multikulturowa grupa superbohaterów z parytetem, a w jej szeregach jest homoseksualista i osoba niesłysząca. Póki się to opłaca, korporacja może sobie manifestować piękną inkluzywność, nie zapominając, żeby skasować nas za bilet i po cichu zreprodukować opresyjny system. Kiedy Sersi ( Gemma Chan ) negocjuje przyszłość świata z monolitycznym Celestialem, trudno nie pomyśleć przecież o Chloé Zhao negocjującej z bogiem-Disneyem warunki swojej artystycznej wolności. Myślę sobie jednak, że reżyserka i tak wynegocjowała nie byle co. Nakręciła niezwykle rozrywkowy film, który przy okazji w bardzo przystępny sposób mówi o bardzo skomplikowanych sprawach. Skomponowała świetną, eksperymentalną obsadę, w której każdy znajdzie swoich faworytów (ja znalazłem co najmniej pięcioro, w tym Angelinę Jolie , której nie jestem fanem, ale uważam, że nikt nigdy nie obsadził jej lepiej niż Zhao ). No i z bezpłciowej magmy marvelowskiego "house style" wycisnęła coś absolutnie swojego i osobnego. Jak dla mnie: jeden z najlepszych filmów Marvela.