Recenzja filmu Ostatni Hamlet (2026) Ostatni Hamlet (2026) Simon Stone Andrew Scott Olivia Colman

The Show Must Go On

Przede wszystkim film jest do bólu poprawny i przewidywalny, brakuje mu jakiejś nutki szaleństwa, większej dozy fantazji, która daje o sobie znać może jedynie w scenie szpitalnego wykonania