Recenzja filmu Szczęsny (2025) Szczęsny (2025) James Poole Wojciech Szczęsny

Równy gość, przeciętne kino

Jako że za realizację "Szczęsnego" odpowiada szacowna firma Papaya Films, o wygląd produkcji nie należy się martwić. To rzecz poprawna pod względem operatorskim, gadające głowy bogato oświetlono