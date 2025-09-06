Recenzje Zaginiony autokar Koła autobusu palą się...

Recenzja filmu
Zaginiony autokar (2025)

Zaginiony autokar (2025)
Paul Greengrass

Koła autobusu palą się...

Klasyczne kino katastroficzne w ostatnich latach gości na ekranach kin i naszych telewizorów rzadziej niż to miało miejsce w latach 90. czy na przełomie wieków. Dlatego tym bardziej należy
lotnikmeta
Filmweb A. Gortych Spółka komandytowa
Koła autobusu palą się...
źródło: Materiały prasowe
Obchodzący niedawno 70. urodziny Paul Greengrass nie rozpieszcza fanów swojego talentu reżyserskiego – ostatni film nakręcił w 2020 roku, zaś w przeciągu minionych dwóch dekad zrealizował zaledwie osiem pełnometrażowych tytułów. I choć Greengrass jest Brytyjczykiem, to w niemal każdej z tych ośmiu produkcji (wyjątkiem "22 lipca") udało mu się w szczególny sposób opowiadać o Ameryce, jej bohaterach i napędzającym ich patriotyzmie. Nie inaczej jest w przypadku "Zaginionego autokaru", efektownej katastroficznej produkcji Apple TV+ z Matthew McConaugheyem w roli głównej.

Najnowszy film Paula Greengrassa oparty jest na książce Lizzy Johnson, opisującej historię wybuchu i przebiegu najbardziej zabójczego i jednego z największych pożarów w historii Kalifornii: Camp Fire z listopada 2018 roku. "Zaginiony autokar" bierze swą nazwę od tytułowego szkolnego pojazdu, który prowadzi Kevin McKay (McConaughey), facet po przejściach, usiłujący opiekować się zaawansowaną wiekiem matką i nawiązać jakąkolwiek relację z nastoletnim synem. Gdy pożar zaczyna wymykać się spod kontroli, Kevin jest jedynym kierowcą, który może uratować grupę 22 dzieci z położonej na uboczu szkoły w miasteczku o nazwie – o ironio! – Paradise. Szybko okazuje się, że największym wyzwaniem nie będzie opuszczenie szkoły, lecz ucieczka przed ogniem, zaciskającym śmiertelny pierścień wokół okolicy.

Uczucie braku ucieczki z ognistej pułapki dominuje w filmie Greengrassa i sprawia, że "Zaginiony autokar" ogląda się zaiste na przysłowiowej krawędzi fotela. Pomijając wątki z życia osobistego Kevina, które służą tu wzmocnieniu dramaturgii i postawieniu bohatera przed moralnym dylematem, produkcja Apple'a to kino katastroficzne najwyższej próby, zawierające wszystkie niezbędne elementy. Ukazuje genezę i postępowanie katastrofy, skalę zniszczeń, ale nade wszystko bohaterstwo: zarówno indywidualnych jednostek, takich jak Kevin czy towarzysząca mu w niedoli nauczycielka Mary (America Ferrera), jak i służb, w tym przypadku dowodzonych przez zdeterminowanego szefa kalifornijskiej straży pożarnej (Yul Vazquez). W tle powiewają oczywiście amerykańskie flagi, ale nawet siła patriotyzmu ostatecznie nie może mierzyć się z siłą ognia, który płonął wówczas przez dwa tygodnie (!), niszcząc 62 tysiące hektarów powierzchni, zabierając 85 istnień i powodując straty opiewające na ponad 16 miliardów dolarów.

Klasyczne kino katastroficzne w ostatnich latach gości na ekranach kin i naszych telewizorów rzadziej niż to miało miejsce w latach 90. czy na przełomie wieków. Dlatego tym bardziej należy docenić efekt pracy twórców "Zaginionego autokaru", który realizacyjnie nie odstaje od największych blockbusterów z tej kategorii. Zdjęcia znakomitego norweskiego operatora Påla Ulvika Roksetha (ma na koncie katastroficzne "Morze Północne w ogniu", pracował z Greengrassem nad "22 lipca") gwarantują prawdziwie immersyjne doświadczenie – kamera często przyjmuje perspektywę żywiołu trawiącego kolejne połacie kalifornijskich lasów i osiedli, a świetna praca operatorska zyskuje jeszcze dzięki gęstemu montażowi, który nadaje charakterystyczny dla kina kinematograficznego pierwiastek chaosu i dezorientacji. Dzięki temu "Zaginiony autokar" nie jest nadmiernie wygładzoną produkcją o nieskazitelnych bohaterach, lecz żywą, momentami boleśnie autentyczną i wiarygodną opowieścią o ludziach, którzy w ciągu zaledwie kilku godzin stracili dobytek całego życia, a niekiedy także najbliższe osoby.

Wspominałem o filmach Greengrassa z ostatnich dwóch dekad – pierwszym z nich był "Lot 93" z 2006 roku. Opisywał on wycinek tragicznych wydarzeń 11 września, historycznego momentu zjednoczenia wszystkich Amerykanów wobec traumy i wspólnego wroga. "Zaginiony autokar" spina te dwie dekady klamrą – choć pożar Camp Fire, ogromny, lecz wciąż lokalny, trudno porównać do tragedii, która wstrząsnęła całym światem, emocje, które towarzyszą bohaterom, są niemal identyczne. Strach, dezorientacja, wreszcie zjednoczenie i akty odwagi – Greengrass zdaje się mówić, że w obliczu różnych zagrożeń ludzkie reakcje są zawsze takie same; to tylko wróg jest inny.
1 10
Moja ocena:
8
lotnikmeta
Dawid Myśliwiec
Czy uznajesz tę recenzję za pomocną?

Zaginiony autokar  (2025)

 Zaginiony autokar

Najnowsze recenzje

Zaginiony autokar (2025)
Zaginiony autokar 2025

Koła autobusu palą się...

lotnikmeta
Dawid Myśliwiec
Steve (2025)
Steve 2025

Terapia grupowa

Maciej_Niedzwiedzki
Maciej Niedźwiedzki
Nieczysta gra (2025)
Nieczysta gra 2025

Ciemność, widzę ciemność

bartosz_czartoryski
Bartosz Czartoryski
Północ Południe (2025)
Północ Południe 2025

Mam dosyć smutnych raperów

blizej_ekranu
Michał Piepiórka
Ród Guinnessów (2025)
Ród Guinnessów 2025

The Dubliners

lotnikmeta
Dawid Myśliwiec