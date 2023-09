Ręce, które leczą

Leszek Lichota Netflix

Bartosz Mrozowski



Zabrać się za realizację tego filmu to jak porwać się z motyką na słońce i jednocześnie podnieść rękę przeciwko władzy ludowej. Twórcy mogą do znudzenia powtarzać, że to żaden remake, tylko kolejna adaptacja leciwej powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza . My wiemy jednak swoje. Bo chodzi przecież o zamach na wielkanocny mit, który z powszechnej świadomości bezceremonialnie wypchnął barkiem zająca. Prawdziwy Polak prędzej nie poświęciłby jajek, niż zrezygnował z rytualnego oglądania filmu Jerzego Hoffmana . I nic w tym dziwnego, ponieważ ten melancholijny dramat utkany jest niemalże z onirycznej materii letniego snu. Pal licho papierowe postaci czy scenariuszowe niedociągnięcia - stary " Znachor " to porządny film i basta.Tyle że ten nowy, wyreżyserowany przez debiutującego w pełnym metrażu Michała Gazdę , również jest porządny. I to jeszcze jak! Korespondując z owianą już nimbem legendy wersją Hoffmana - czego dowodem jest chociażby sterany wygląd Leszka Lichoty , bardzo dobrego w roli tytułowego wagabundy, będącego istnym lustrzanym odbiciem Jerzego Bińczyckiego - omawiany film stoi pewnie na własnych nogach. Bynajmniej nie glinianych. Ogółem to, oczywiście, ta sama historia, ale uwspółcześniona i rozwinięta na poziomie charakterologicznym. Będąca tak jak poprzedzający ją klasyk pewnym świadectwem czasu, w którym została nakręcona. Przeszło osiemdziesięcioletni powieściowy bestseller Dołęgi-Mostowicza okazuje się bowiem w wymiarze uniwersalnym - mimo mielizn fabularnych, które na ekran przeniknąć musiały - opowieścią o nowych początkach, o odrodzeniach, o poszukiwaniu własnej tożsamości w innych.Brzmi to może jak zużyta krytyczna klisza, ale sukces "Znachora" i jego kolejnych filmowych inkarnacji zasadza się właśnie na prostocie. Prostocie historii, emocji i refleksji, a także wynikającej z nich nadziei, że człowiek nie tylko bywa, ale jest dobry. Wiary w to, że chcemy dążyć do porozumienia, a nie do sporu. Wreszcie przekonania, że miłość — romantyczna czy rodzicielska — faktycznie jest w stanie przełamać wszystkie bariery. Prostota to jednak nie to samo co błahostka. Mówimy przecież o wielkich tematach, które kino podejmuje od zarania. Gaździe udało się je unieść i dorzucić do znanej opowieści coś od siebie.Bo choć Rafał Wilczur vel Antoni Kosiba - genialny chirurg, pracoholik i altruista, opuszczony przez ukochaną żonę, pobity i niepomny tego, kim jest - to centralna postać filmu, orbitują wokół niego ludzie z krwi i kości, noszący swoje historie do opowiedzenia. Gazda słucha ich uważnie i cierpliwie. Młynarzowa Zośka (znakomita Anna Szymańczyk ) dostrzega w bohaterze szansę na nowy początek, także uczuciowy, chociaż myślała, że te drzwi zamknęły się już przed nią na głucho; przygodę z dorosłym życiem inicjuje nowo przybyła Marysia ( Maria Kowalska ) szukająca dopiero swojego miejsca; miejscowy młody hrabia Czyński ( Ignacy Liss ) buntuje się przeciwko skostniałym, szlacheckim konwenansom wyniesionym z domu, przepraszam, z dworku. W tym sensie " Znachor " to opowieść nie o powrocie do przeszłości, nie o konieczności przywrócenia dawnego status quo, ale o pierwszym kroku ku temu, co dopiero się może wydarzyć. O ile sami w tym losowi trochę pomożemy.Legenda melodramatu Hoffmana jest prawdopodobnie większa niż on sam i tegoroczny " Znachor " jej nie przyćmi. Nie chodzi nawet o to, że u Gazdy nie wszystko zagrało. Że zabrakło werwy i indywidualnego stylu. Że ekspozycja niepotrzebnie pęcznieje, a ostatni akt wydaje się zbyt pośpiesznie rozegrany. Dla sporej części publiczności klasyk może być jednak tylko jeden. Dlatego po seansie w wielu domach jak nic padną słowa: proszę państwa, wysoki sądzie, to nie jest żaden profesor Rafał Wilczur. Ważne jednak, żeby nie wydawać wyroku jeszcze przed obejrzeniem filmu.