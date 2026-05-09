Czy to w ogóle można określić jako remake? Zmian fabularnych jest tak wiele, że serialowy "Przylądek strachu" spokojnie mógłby nosić inny tytuł. Nowy Max Cady (Javier Bardem) nie jest gwałcicielem, ale mordercą (czyżby?) ciężarnej żony, który zostaje przedwcześnie zwolniony z więzienia po tym, gdy niespodziewanie całą winę za ten czyn bierze na siebie jego dawna kochanka. Nie szuka także zemsty na prawniku, ale na prawnikach, Bowdenach (Amy Adams i Patrick Wilson). W trakcie głośnego procesu Anna Bowden była adwokatką Cady'ego, a Tom Bowden – jego oskarżycielem. To w tamtym czasie przyszłe prawnicze małżeństwo rozpoczęło swój romans. Czy doszło do nieprawidłowości? Czy Max Cady ma prawo czuć się pokrzywdzony? I czy relacja kat-ofiara na pewno jest tutaj taka oczywista jak między Robertem Mitchumem a Gregorym Peckiem w filmie J. Lee Thompsona?
Jeśli odkurzać klasykę, to właśnie w taki sposób. Reinterpretować, rzucać nowe światło, nie odcinać kuponów. Znakomity "Przylądek strachu" z lat 60. i dobry remake Martina Scorsesego przerażały portretem bezwzględnego psychopaty. W serialu Apple nic nie jest czarno-białe, a każda postać ma wiele warstw. Scorsese, powracający do tej historii jako producent wykonawczy, był żywo zaangażowany w projekt na każdym etapie. Inny mistrz pracujący przy "Przylądku strachu" to Steven Spielberg: jego smykałka do wysokojakościowej rozrywki i emocjonującej narracji jest wyraźnie wyczuwalna w serialu, który pomimo rozbudowania oryginalnej historii pozostaje tak jak ona bezczelnie zawłaszczający całą odbiorczą uwagę i przyspieszający puls.
Mimo wszystkich zmian serial zachowuje to, co zadecydowało o sukcesie zarówno książkowego pierwowzoru Johna D. MacDonalda, jak i obu słynnych adaptacji. Nowy "Przylądek strachu" sugestywnie kreuje klimat osaczenia i paranoi. To mocny, pełen napięcia, ale i oniryzmu thriller – momentami skręcający wręcz w stronę horroru – który nie kopiuje poprzedników w środkach, jakimi osiąga ten efekt. Showrunner Nick Antosca rozumie doskonale, że dziesięcioodcinkowy serial to całkiem inny żywioł niż film kinowy. Zamiast bezustannie przyspieszać tempo wydarzeń, buduje niepokojącą atmosferę raczej poprzez nagromadzenie dziwności, intrygujących detali, poszlak. Bliżej temu do mistery niż do kina akcji.
Wrzuceni w gąszcz czasem przerażających, czasem nierzeczywistych wydarzeń, tak jak Anna staramy się rozszyfrować prawdę i przewidzieć następne kroki wroga. Każdy odcinek przynosi nowe tropy i zaskoczenia; mam wrażenie, że serial najmocniej pogrywa z widzami znającymi poprzednie wersje, bo idzie w poprzek ich oczekiwaniom. Czasem rozszerzanie wątków, pogłębianie psychologii postaci i kolejne pułapki Maxa stają się przekombinowane, ale to nie grzech w przypadku produkcji, która świadomie nawiązuje do estetyki klasycznych dreszczowców. "Przylądek strachu" to oldschoolowy thriller, obliczony na dostarczanie silnych emocji i maksymalnie wciągający widza do swojego niebezpiecznego świata, kierujący się przede wszystkim logiką suspensu, a nie prawdopodobieństwa.
Serial jest smakowicie stylowy w swoich nawiązaniach do filmów J. Lee Thompsona (1962) i Scorsesego (1991). Przede wszystkim do tego drugiego; niektóre kadry są niemal identyczne. Twórcy sięgają też po ikoniczną muzykę Bernarda Herrmanna, wykorzystaną w obu wcześniejszych adaptacjach, a na ekranie zobaczymy m.in. Juliette Lewis, która wystąpiła w wersji z lat 90. Z jednej strony mamy aluzje do Hitchcocka, z drugiej – do pulpowych thrillerów ery VHS. Jednak nazwiskiem, które najczęściej przychodziło mi na myśl podczas seansu, był Fincher. To przede wszystkim fani tego reżysera docenią "Przylądek strachu".
Motorem niepokojących wydarzeń jest oczywiście Max Cady, czyli Javier Bardem mierzący się z ikonicznymi rolami Roberta Mitchuma i Roberta De Niro. Zgodnie z oczekiwaniami Hiszpan dorównuje poprzednikom i daje aktorski popis jako kolejna wariacja na temat Antona Chigurha. Jednak jego Cady nie jest czystym, prymitywnym złem. Do samego finału pozostaje tajemnicą, igra z widzami w takim samym stopniu jak z Bowdenami. Czy w ogóle popełnił zbrodnię, za którą poszedł siedzieć i co tak naprawdę wydarzyło się między nim a prawniczką: ta ambiwalencja jest najciekawszym aspektem antagonisty oraz całego serialu. Podobnie jak De Niro u Scorsesego, Bardem jako Cady ma diaboliczne cechy i wręcz nadnaturalne zdolności, ale oprócz przerażenia budzi też współczucie. Jest ofiarą wyjątkowo dysfunkcyjnego dzieciństwa oraz systemu więziennego, który niereformowalnie wykrzywił jego osobowość i zrujnował zdrowie. Nie jest jak Mitchum odrażającym predatorem, ale czarującym manipulatorem i uwodzicielem. Wychodzi z więzienia i metodycznie realizuje swoją zemstę, angażując do tego celu wszystkie możliwe środki: okultystyczne wierzenia, organizacje charytatywne, a nawet własne, traktowane jak pionek dziecko. Powraca jak upiór, by straszyć przykładną rodzinę prawników samą swoją obecnością: różnice rasowo-klasowe pomiędzy latynoskim recydywistą a białymi, bogatymi Bowdenami dodają temu konfliktowi jeszcze więcej odcieni. Maxa Cady'ego nawiedzają duchy przeszłości (dosłownie), a napędza gorycz zmarnowanego życia, nienawiść do wrogów i pamięć o utraconej kobiecie. Innymi słowy: Javier Bardem w serialowym "Przylądku strachu" jest najlepszym Heathcliffem, jakiego dostaliśmy w tym roku.
Amy Adams w niczym nie ustępuje Bardemowi aktorsko, a jej bohaterka okazuje się godną przeciwniczką dla przebiegłego Cady'ego. Prawniczka podejmuje rzuconą przez kryminalistę rękawicę i rozpoczyna niebezpieczną grę. Charyzma Adams, tak pełnej wewnętrznej siły pod zewnętrzną kruchością, pomaga zbudować wieloznaczną postać. Nie tylko Anna Bowden jest pełna tajemnic, także jej rodzina okazuje się mniej perfekcyjna przy bliższym poznaniu. Jej nastoletnie dzieci zmagają się z wieloma problemami, co Cady oczywiście wykorzysta. Pochłonięty przez najdziwniejsze zakamarki Internetu, stalkujący dawną sympatię, wycofany syn (Joe Anders) oraz zmęczona rolą idealnej uczennicy, szukająca mocnych wrażeń córka (Lily Collias) przypominają, że czasem najmniej wiemy o najbliższych osobach i budzą skojarzenia z "Dojrzewaniem" (2025). Twórcy uwspółcześniają "Przylądek strachu" także pod tym względem, że wzbogacają go o współczesne lęki, takie jak kompromitujące nagrania spreparowane przez AI czy utrata prywatności.
Serial stawia pytania o naturę zła, o skuteczność resocjalizacji i o moralność prawa. Robi wrażenie portretem manipulacji, gaslightingu i paranoi, których ofiarą pada główna bohaterka i które udzielają się widzowi. Zostawia z wieloma pytaniami na długo po seansie; na tyle długo, by z dużym prawdopodobieństwem pojawić się na styczniowych listach podsumowujących najlepsze seriale 2026 roku.