BERLINALE 2020: Widzieliśmy miniserial dokumentalny o Hillary Clinton

Na trwającym wAdam Kruk obejrzał miniserial dokumentalny o Hillary Clinton pt.. Jego autorką jest nominowana do Oscara za Nanette Burstein . W Polsce serial będzie można obejrzeć na Canal+. Sprawdźcie, co nasz berliński wysłannik o nim sądzi., reż. Nanette Burstein , 2020autor: Adam KrukW cztery lata od rozpoczęcia słynnej kampanii, która doprowadziła do wyboru Donalda Trumpa na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych, pojawia się– czterogodzinny dokument poświęcony wielkiej przegranej tej potyczki. Film Nanette Burstein – podzielony na cztery części, dzięki czemu funkcjonować ma jako miniserial (w Polsce prawa do emisji zakupił Canal+) – amerykańską premierę miał na tegorocznym festiwalu w Sundance, a międzynarodową – w Berlinie w sekcji Berlinale Series. Do stolicy Niemiec przybyła sama bohaterka i – wraz z reżyserką i producentem – brała udział w spotkaniach z publicznością po seansach. Jakby nigdy nic, jakby wcale nie była Hillary Clinton : pierwszą damą, senatorką, sekretarzem stanu i – o mały włos – przywódczynią najpotężniejszego państwa na świecie. Dziś o żaden urząd już nie walczy, ale o kilka ważnych spraw ciągle tak.Pomysł na film narodził się, kiedy nominowana wcześniej do Oscara za dokument Burstein dostała zgodę na filmowanie prawyborów o nominację z ramienia Partii Demokratycznej – w amerykańskiej dokumentalistyce ma to zresztą długą i chlubną tradycję (patrz Roberta Drew z 1960 roku). Kulisy przygotowywania kampanii i ostatecznie zwycięstwo Hillary nad Bernie Sandersem ogląda się z zapartym tchem, jak rasowe kino polityczne. Niektóre medialne potyczki z partyjnym kontrkandydatem, a później z Trumpem są wprawdzie znane, ale tu mechanizmy rządzące amerykańską polityką zobaczyć można od środka. Ale też zbliżyć się do Clinton i wyrobić własne zdanie o polityczce uważanej przez wielu za zimną i nieszczerą. Film umiejętnie rozbija pancerz zniechęcający do niej część Amerykanów. Pokazuje, jak latami nim obrastała, chroniąc się przed ciosami i kolejnymi naruszeniami prywatności. Oprócz oczywistych cech przywódczych i deklarowanej dumy, dostrzec można pod nim kruchość, cierpienie i zawód.Towarzysząc z kamerą swej bohaterce reżyserka zbliżała się do niej też emocjonalnie, więc pomysł na film ewoluował. Postanowiła wyjść poza metodę kina bezpośredniego i wzbogacić ją o rozmowy z Hillary , których nagrała ponad 30 godzin. Fascynujące jest śledzenie jej mimiki, tego, jak przestaje pozować, uśmiechać się, walczyć o sympatię. Wywiady nagrano już po wyborczej klęsce, nie musi więc już tak mocno się kontrolować. Ale słowa wciąż cedzi – zdaje sobie sprawę, że rozmawia nie tylko z reżyserką, ale tworzy swój publiczny wizerunek. Jest zbyt inteligentnym człowiekiem i zbyt wytrawną polityczką (choćby i emerytowaną), aby zdradzić coś, co mogłoby być wykorzystane przeciwko niej. Zresztą nawet jej przyjaciółki z dzieciństwa twierdzą, że Hillary nigdy się nie zwierza.