"Świat Dysku" Terry'ego Pratchetta doczeka się ekranizacji

Wiadomość dla fanów Terry'ego Pratchetta . Narrativia, firma produkcyjna założona przez pisarza przygotowuje szereg ekranizacji jego książek we współpracy ze studiami Endeavor Content i Motive Pictures.Producenci zapowiadają, że zamierzają pozostać "absolutnie wierni" oryginalnej wizji Pratchetta . Przedmiotem adaptacji będą powieści z najpopularniejszego cyklu pisarza,. Na razie nie wiadomo, czy chodzi o filmy czy o seriale.Na serię rozpoczętą w 1983 roku tomema zakończonąz 2015, składa się 41 powieści. W sumie sprzedały się one na świecie w ponad 100 milionach egzemplarzy. Ich akcja rozgrywa się na przestrzeni tytułowego dysku, który dźwigają cztery słonie stojące na grzbiecie gigantycznego żółwia. Powieści utrzymane są w konwencji fantasy, ale ich znakiem rozpoznawczym jest specyficzne poczucie humoru i elementy parodii.W zeszłym roku Narrativia doprowadziła do realizacji serialuopartego na książce Pratchetta napisanej w duecie z Neilem Gaimanem . Projekt powstał we współpracy BBC i Amazon Studios. W przygotowaniu jest oparty na książkach Pratchetta serialrozwijany przez BBC America.Książki Pratchetta doczekały się też ekranizacji telewizyjnych (m.in.) czy growych (przygodówki z serii)., powiedziała Rhianna Pratchett , szefowa firmy Narrativia i córka pisarza.