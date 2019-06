"Zadziwiający Maurycy i jego edukowane gryzonie" animacją

, 28. książka Terry'ego Pratchetta z cyklu Świat Dysku wydana w Polsce pod tytułem "Zadziwiający Maurycy i jego edukowane gryzonie" zostanie zekranizowana. Projekt pomyślany jest jako pełnometrażowa animacja.Film będzie produkcją niemieckiego studia Ulysses Filmproduktion i irlandzkiego Cantilever Media. Scenariusz przygotuje Terry Rossio , cykl). Zaś reżyserem został Toby Genkel ).Książka opowiadała o przygodach kota Maurycego i grupie szczurów przemienionych przez odpadki z Niewidocznego Uniwersytetu w inteligentne zwierzęta, myślące jak ludzie oraz chłopca Keitha. Maurycy wpadł na pomysł szwindlu polegającego na tym, że wędrują od miasta do miasta, w których "wywołują" plagę szczurów. Potem Keith oferuje, że za pieniądze wyprowadzi szczury z miasta, niczym słynny grajek z Hamelin. Interes kręci się doskonale do czasu, aż trafiają do miasteczka w Überwaldzie, w którym dzieją się dziwne rzeczy.