"1923", sezon 2.: Opowieść o pamięci. Recenzja | SkyShowtime

recenzja serialu "1923", sezon 2.

Fragment recenzji 2. sezonu " 1923 " można przeczytać poniżej. Cała jest już dostępna na karcie serialuautor: Damian JankowskiSen miał miejsce 23 marca 1832 r. w Dreźnie. Mickiewiczowi śniła się zima, on zaś biegł "w szeregu, / Za procesyją pod niebem, po śniegu". Poeta utrwalił oniryczną wizję zaraz po przebudzeniu, potem nadał jej formę wiersza. Utwór ten przypomniałem sobie podczas oglądania drugiego sezonu " 1923 ". Jego bohaterowie, członkowie rodu Duttonów, mierzą się tym razem ze srogą zimą, która wpływa na ich codzienność. Ale walczą też z pewnym wyobrażeniem, marzeniem, snem właśnie – dotyczącym przyszłości, ich samych oraz tego, gdzie żyją.Twórca serialu Taylor Sheridan (scenarzysta wszystkich odcinków) bodaj po raz pierwszy tak mocno przesuwa akcenty w sadze. Owszem, i tym razem chodzi o prawo jednej rodziny do ziemi, do ich domu, ale przecież nie tylko o to. W osadzonym w latach 20. XX wieku prequelu " Yellowstone " gra idzie o większą stawkę, pytania dotyczą już nie tylko Montany i słynnego rancza. Rozszerzają się na całą Amerykę. Ben Richardson , reżyser większości odcinków, w zaskakujący sposób pokazują perspektywę imigrantów. Przybyszką do nowego świata jest przecież Alex ( Julia Schlaepfer ), pochodząca z wyższych sfer Brytyjka. Jej samotnicza odyseja w rodzinne strony męża rozszerza dobrze znane uniwersum, wpisując w nie nowe elementy i problemy. Odcinek trzeci, w którym kobieta przechodzi przez przymusowe "badania", zanim miasto szczycące się Statuą Wolności wpuści ją do kraju, to najlepszy, obok finałowego, epizod sezonu, także najbardziej przeszywający i autokrytyczny komentarz wobec mitu Stanów Zjednoczonych jako miejsca szansy dla każdego. Nie, w " 1923 " żeby Amerykanie uznali Cię za swego, musisz być białym mężczyzną, w dodatku sadystycznym, chciwym i pozbawionym moralności (jak czarny charakter opowieści, grany przez Timothy’ego Daltona ).