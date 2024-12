Helen Mirren i Harrison Ford wracają w drugim sezonie "1923": Jest data premiery i pierwsza zapowiedź

Tak zapowiada się drugi sezon "1923"

Drugi sezon "1923": Pierwsze klipy









O czym opowiada "Yellowstone" i "1923"?

Nowe odcinki będą pojawiały się co tydzień. W sieci zadebiutowały pierwsze materiały promujące drugi sezon. Zobaczcie je poniżej.W sezonie drugim sroga zima przyniesie nowe wyzwania dla Jacoba ( Ford ) i Cary ( Mirren ) na ranczu Duttonów. Wobec trudnych warunków pogodowych i pod naporem przeciwników Spencer ( Brandon Sklenar ) wyruszy w ciężką podróż do domu, mając nadzieję, że zdąży na czas pomóc swojej rodzinie w Montanie. Tymczasem Alexandrę ( Julia Schlaepfer ) czeka jej własna, transatlantycka podróż w poszukiwaniu Spencera i utraconej miłości.Fabuła serialu " Yellowstone " skupia się na rodzinie Duttonów, która sprawuje kontrolę nad rozległym ranczem graniczącym z rezerwatem Indian, terenami deweloperów i parkiem narodowym Yellowstone. Każda za stron jest zainteresowana ziemią, której właścicielem jest John Dutton ( Kevin Costner ). Ten jednak zamierza za wszelką cenę bronić swojego dziedzictwa, wraz z pomocą swojej bezwzględnej córki Beth ( Kelly Reilly ) oraz trzech synów, Jamie'ego ( Wes Bentley ), Kayce’ego ( Luke Grimes ) i Lee ( Dave Annable ). 1923 " to opowieść o poprzednim pokoleniu rodziny Duttonów. Jest Ameryka, początek XX wieku. Przemierzający górzysty Zachód przodkowie rodu stają w obliczu pandemii, historycznej suszy, końca prohibicji i początków wielkiego kryzysu.