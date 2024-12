Cillian Murphy jako zombie w "28 latach później"? Jest odpowiedź

Zombie: To Cillian Murphy czy nie Cillian Murphy?

O filmie "28 lat później"

Zobacz zwiastun filmu "28 lat później"

W zwiastunie pojawia się na chwilę postać wysuszonego zombie. Wielu fanów zauważyło jego podobieństwo do aktora Cilliana Murphy'ego . W sieci rozgorzały dysputy na temat tego, czy aktor gra w filmie zombie.Nie są to dywagacje pozbawione podstaw. Cillian Murphy pojawił się już w pierwszej części cyklu, filmie, gdzie zagrał Jima, który budzi się w szpitalu i odkrywa, że w czasie, gdy był w śpiączce, cały świat się zawalił. Nietrudno więc sobie wyobrazić, że Jim mógł nie przetrwać 28 lat i zmienić się w zombie.Jednak źródła portalu The Guardian dementują te spekulacja. Portal potwierdza, żeTrzy dekady po wycieku z tajnego laboratorium wirusa zamieniającego ludzi we wściekłe bestie, pandemia szaleje w najlepsze mimo ostrej kwarantanny. Są jednak osoby, który udało się przetrwać i zaadaptować do życia wśród zainfekowanych.Jedna z takich grup żyje na wyspie, którą z lądem łączy jedna, silnie strzeżona droga. Jeden z członków społeczności opuści ją w związku z ważną misją. Tak wkroczy do mrocznego świata pełnego dziwów i koszmarów, które zmutowały nie tylko zainfekowanych, ale też i tych, którzy przetrwali...to jednocześnie kontynuacja starego cyklu jak i początek nowego (kolejny film jest już w przygotowaniu). Premiera zaplanowana jest na