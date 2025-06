To będzie najbardziej kasowy horror roku?

Kasowy sukces "28 lat później" prawie pewny

Zwiastun filmu "28 lat później"

Przedsprzedaż biletów na weekend otwarcia filmuruszyła w Ameryce we wtorek. W ciągu pierwszych 24 godzin sprzedano więcej biletów niż na jakikolwiek inny horror w tym roku w tym samym okresie.W związku z tym zaktualizowane zostały. Teraz mówi się oByłby to. Dla porównaniaw ciągu całego swojego pobytu w amerykańskich kinach zarobił tylko. Zaś oryginał zakończył swój pobyt w kinach w USA z kwotąJeśli te prognozy potwierdzą się, to będzie to również najlepszy wynik otwarcia w historii reżyserato początek nowej trylogii. Akcja rozgrywa się – zgodnie z tytułem – 28 lat po wybuchu epidemii. W nowych okolicznościach kwarantanna jest bezwzględnie egzekwowana. Niektórzy znaleźli sposób na przetrwanie wśród zarażonych. Jedna z takich grup ocalałych znajduje się na niewielkiej wyspie, połączonej z lądem dobrze strzeżonym przejściem. Kiedy jeden z członków grupy opuszcza wyspę i wyrusza w podróż do mrocznego serca krainy, odkrywa tajemnice i straszne rzeczy, które się zdarzyły.