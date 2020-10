"Amerykańscy Bogowie": Gaiman obiecuje powrót do formy

Stacja Starz ujawniła datę premiery trzeciego sezonu serialu " Amerykańscy Bogowie ". Neil Gaiman obiecał tymczasem, że w najnowszych odcinkach serial "wróci na właściwy tor".Trzeci sezon ekranizacji powieści Gaimana zadebiutuje na antenie Starz 10 stycznia. 10 nowych odcinków zabierze nas do miasteczka Lakeside, do którego odsyła zapowiadająca trzeci sezon grafika promocyjna:Gaiman opublikował zapowiadający trzeci sezon list., napisał twórca.Showrunnerem trzeciego sezonu jest Charles Eglee (" The Walking Dead "). Gaiman pełni rolę producenta wykonawczego.