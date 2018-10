Kristin Chenoweth nie jest już członkinią "Amerykańskich bogów"

3 2 1



W rozmowie z dziennikarzem portalu TV Line Kristin Chenoweth ujawniła, że nie wystąpi w drugim sezonie serialu. Aktorka postanowiła, że bez Bryana Fullera jako prowadzącego nie widzi sensu w tym projekcie.Przypomnijmy, że Fuller Michael Green , którzy stworzyli serial, porzucili go przed rokiem. Podobno powodem były koszty, których cięcia domagali się producenci. Po decyzji twórców o odejściu z serialem pożegnała się Gillian Anderson , ale jeszcze w lutym nowi prowadzący obiecywali, że Chenoweth będzie w obsadzie drugiego sezonu.Serial jest ekranizacją powieści Neila Gaimana . Bohaterem książki jest Cień. Odsiaduje on resztę wyroku za pobicie. Przez cały pobyt marzy tylko o powrocie do żony i dawnego życia, które sobie niepotrzebnie skomplikował. Tuż przed wyjściem dowiaduje się, że żona zginęła w wypadku samochodowym. Oszołomionego i niewiedzącego co ze sobą robić mężczyznę zatrudnia tajemniczy pan Wednesday. Cień ma być jego ochroniarzem w podróży po Ameryce, podczas której jego szef odwiedza dawno nie widzianych znajomych. Chenoweth grała w serialu boginię imieniem Wielkanoc. Na razie nie wiadomo, czy na jej miejsce zaangażowana zostanie inna aktorka.