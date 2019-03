Będzie trzeci sezon "Amerykańskich bogów"

3 2 1



Drugi sezondopiero się rozpoczął, a stacja Starz już ogłosiła, że zamawia kolejny. Serial zyskał też nowego prowadzącego. Został nim Charles Eglee ). Eglee już od kilku tygodniu pracuje nad trzecim sezonem, choć jego angaż został oficjalnie potwierdzony dopiero teraz. Ma on dwa zadania do wykonania. Po pierwsze zrobić sezon, który spodoba się fanom. Po drugie doprowadzić do jego realizacji w zdecydowanie krótszym czasie, niż to było w przypadku sezonu drugiego.Serial jest ekranizacją powieści Neila Gaimana . Bohaterem książki jest Cień. Odsiaduje on resztę wyroku za pobicie. Przez cały pobyt marzy tylko o powrocie do żony i dawnego życia, które sobie niepotrzebnie skomplikował. Tuż przed wyjściem dowiaduje się, że żona zginęła w wypadku samochodowym. Oszołomionego i niewiedzącego co ze sobą robić mężczyznę zatrudnia tajemniczy pan Wednesday. Cień ma być jego ochroniarzem w podróży po Ameryce, podczas której jego szef odwiedza dawno nie widzianych znajomych.