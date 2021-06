"Assassin's Creed": Fabuła aktorskiego serialu ma już scenarzystę

Hollywoodzki weteran Jeb Stuart , scenarzysta pierwszej " Szklanej pułapki ", " Ściganego ", a ostatnio serialu " Vikings: Valhalla ", przygotuje fabułę serialu aktorskiego " Assassin's Creed ". Tak podaje, powołując się na swoje źródła, portal Variety.Projekt powstaje w ramach współpracy rozpoczętej przez platformę Netflix z producentem gier wideo Ubisoft w ubiegłym roku. Aktorski " Assassin's Creed" jest zaledwie pierwszym etapem budowania szerszego uniwersum. W planach są również: serial animowany i serial anime.Na chwilę obecną nie wiemy nic na temat aktorskiego serialu poza tym, że będzie to "epicka, naginająca reguły gatunku adaptacja".Pierwsza część " Assassin's Creed " trafiła na półki sklepów w 2007 roku. Od tego czasu seria sprzedała się w łącznym nakładzie 155 milionów egzemplarzy. W 2016 roku wytwórnia 20th Century Fox wypuściła do kin ekranizację gry Michaelem Fassbenderem w roli głównej. Film nie spotkał się jednak z ciepłym przyjęciem wśród fanów i recenzentów. Ponadto okazał się kasową klapą.Akcja pierwszego " Assassin's Creed " rozgrywa się w 1191 roku. Trzecia Krucjata rozdziera Ziemię Świętą. Jako asasyn Altair gracz musi doprowadzić do zakończenia walk. Może przy tym skorzystać ze wszystkich, dostępnych środków. Skrada się po cichu i zadaje zabójcze ciosy. Jego działania wpłyną na historię i przyszłość całego świata.