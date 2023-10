"Biedne istoty" otworzą 31. edycję EnergaCAMERIMAGE!

Do rozpoczęcia dorocznego święta kina,, pozostało zaledwie pięć tygodni!W sobotę, 11 listopada, festiwal zainicjuje uroczysta Gala Otwarcia, po zakończeniu której zaprosimy wszystkich zgromadzonych na premierowy seans niezwykłego filmu, już dziś zgodnie wymienianego pośród największych kinowych dokonań 2023 roku. Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że filmem otwarciabędą nagrodzone niedawno Złotym Lwem MFF w Wenecjiw reżyserii. Film zapowie nagrodzony Złotą Żabą autor zdjęćw reżyserii Yorgosa Lanthimosa to niesamowita opowieść o ewolucji Belli Baxter ( Emma Stone ), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera ( Willem Dafoe ). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna ( Mark Ruffalo ). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność. Film powstał na kanwie książki Alasdaira Graya , a autorem scenariusza jest Tony McNamara . Jest to już druga współpraca między Lanthimosem McNamarą (" Faworyta "). Film wyprodukowali Ed Guiney Robbie Ryan dali już wcześniej światu kina, która w 2018 roku startowała w szranki o Złotą Żabęi została wyróżnionafestiwalu.biorą udział wi jesteśmy przekonani, że wywrą ogromne wrażenie na naszych widzach. Nie moglibyśmy wyobrazić sobie lepszego filmu otwarcia dla tegorocznej edycji, w trakcie której będziecie mogli obejrzeć wiele innych wizualnych perełek.Premierowy pokazodbędzie sięi będzie częścią, obowiązują więc zaproszenia, jednakże w miarę dostępności wolnych miejsc, na seans zapraszamy również posiadaczy kart wstępu.