"Biedne istoty": kiedy na VOD? Data premiery ujawniona

"Biedne istoty": kiedy na VOD?

Zwiastun filmu "Biedne istoty"

Wytwórnia Searchlight poinformowała, żetrafią do cyfrowych wypożyczalni za dwa tygodnie -Z kolei od 12 marca będzie je można kupić na Blu-rayu i DVD.to opowieść o ewolucji Belli Baxter ( Emma Stone ), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera ( Willem Dafoe ). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna ( Mark Ruffalo ). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.Dzieło Lanthimosa nominowane jest w tym roku do Oscara w 11 kategoriach, w tym za najlepszy film roku, reżyserię, scenariusz adaptowany, główną rolę kobiecą, a także drugoplanową rolę męską. Gala nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się w nocy z 10 na 11 marca. Tradycyjnie zachęcamy do wzięcia udziału w naszej oscarowejW naszej recenzji pisaliśmy: