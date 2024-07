Reżyser "Głodu", "Wstydu" i "Zniewolonego" powraca. Pierwsze zdjęcia "Blitz"

"Blitz" omija największe festiwale

Za reżyserię filmu " Blitz " odpowiada. Ma on na swoim koncie takie obrazy jak Michaelem Fassbenderem oraz, za którego reżyser otrzymał Oscara dla najlepszego filmu. Rozsądnym było więc założenie, że " Blitz " będzie miał swoją premierę na którymś z najważniejszych festiwalu drugiego półrocza: Wenecji lub Toronto. Apple jednak opuści te imprezy i wybrałna miejsce światowej premiery.Decyzja ta ma rzecz jasna charakter symboliczny, ponieważ akcja filmu rozgrywa się w czasie II wojny światowej w bombardowanym przez Niemców Londynie. Bohaterem filmu jest 9-letni George (Elliott Heffernan). Jego matka, Rita ( Saoirse Ronan ), w obawie o jego bezpieczeństwo wysyła go z Londynu do krewnych na wsi. George jednak postanawia wrócić do Londynu, matki i dziadka Geralda ( Paul Weller ). Tak rozpoczyna się jego pełna przygód podróż... Blitz " trafi do amerykańskich kin 1 listopada. Premiera na Apple TV+ planowana jest na 22 listopada.