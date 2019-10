"Boże ciało" ma już ponad 165 tysięcy widzów

3 2 1



, nowy film Jana Komasy , który wszedł do kin w piątek, obejrzało już 165.666 osób.To najlepsze otwarcie krajowego filmu od czasu premiery. To także druga z rzędu produkcja Jana Komasy , która notuje frekwencyjny sukces w pierwszy weekend na ekranach. Jego poprzedni film,", w porównywalnym okresie przyciągnął do kin 191 000 osób.Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast tego jednak, popychany niemożliwym do spełnienia marzeniem, Daniel kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Kiedy, pod nieobecność duchownego, niespodziewanie nadarza się okazja, chłopak wykorzystuje ją i w przebraniu księdza zaczyna pełnić posługę kapłańską w miasteczku.