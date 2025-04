"Bracia ze stali": córka zapaśnika krytykuje film. "Boli mnie serce"

Co powiedziała Lacey Von Erich?

"Bracia ze stali" – zwiastun

Do amerykańskiego programu Hollywood Demons została zaproszona Lacey Von Erich, córka Kerry'ego Von Ericha, odgrywanego w filmie przez Jeremiego Allena White'a . Kobieta, która również jest profesjonalną zapaśniczką, pojawiła się w studiu, by poddać krytyce dzieło Seana Durkina . Jej krytyka w szczególności koncentrowała się wokół przekłamań oraz przesunięć, jakie reżyser wprowadził celem uatrakcyjnienia filmowej historii.- powiedziała Lacey Von Erich.Zdaniem Lacey Von Erich reżyser przedstawił historię jej ojca w sposób jak najbardziej przedramatyzowany i cierpiętniczy, pozbawiając ją prawdziwych, uczłowieczających go elementów. Twórca nie miał problemu z przedstawieniem wypadku motocyklowego, uzależnienia i późniejszego samobójstwa Kerry'ego Von Ericha, ale jednak zdecydował się, by z historii wykreślić wspierającą żonę oraz córki. Kevin Von Erich, ostatni żyjący członek rodzeństwa, w którego w filmie wciela się Zac Efron , do słów Lacey dodał:Przypomnijmy, że w centrum akcji " Braci ze stali Sean Durkin umieścił Kevina Von Ericha – mistrza Texasu wagi ciężkiej, syna Fritza Von Ericha. To właśnie nestor rodu został znanym promotorem wrestlingu. Jako niespełniony piłkarz Fritz swoje ambicje pragnął realizować w wrestlingu. Kiedy i w tej sferze nie odniósł sukcesów jako zawodnik, postanowił, że realizację jego ambicji i niezrealizowanych pragnień powinni przejąć synowie. Na ringu walczyło pięciu jego synów, w " Braciach ze stali Durkin zdecydował się pokazać czwórkę: Kevina ( Zac Efron ), Davida ( Harris Dickinson ), Kerry’ego ( Jeremy Allen White ) i Mike’a ( Stanley Simons ).