Newsy Filmy "Brat" już w kinach. A znacie tych ekranowych braci?
Filmy

"Brat" już w kinach. A znacie tych ekranowych braci?

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/%22Brat%22+ju%C5%BC+w+kinach.+Ranking%3A+Najlepsze+filmy+o+braciach+i+braterstwie-164225
&quot;Brat&quot; już w kinach. A znacie tych ekranowych braci?
Dzisiejsza premiera filmu "Brat" przypomina nam o sile i złożoności relacji braterskich, które stanowią ważny motyw w kinie. Opowieść o 14-letnim Dawidzie, który zmaga się z codziennymi trudnościami, opiekując się młodszym bratem, od razu przywołuje w pamięci inne produkcje, w których braterstwo staje się fundamentem fabuły. Przyjrzeliśmy się temu tematowi i wybraliśmy 5 najciekawszych tytułów, które wciąż w nas rezonują.   

Dajcie znać, jakie filmy o braterstwie na Was zrobiły największe wrażenie. 

"Brat" – zobacz zwiastun


Najlepsze filmy o braciach i braterstwie




plakat filmu Blues Brothers

Blues Brothers

The Blues Brothers
1980
2h 13m

Musical

Komedia

USA

Musical

Komedia

Bracia Blues wkroczyli do świata popkultury za sprawą serii skeczy w kultowym programie telewizyjnym "Saturday Night Live". Duet ekscentrycznych, będących na bakier z prawem bluesmanów spodobał się widzom do tego stopnia, że Hollywood zdecydowało się nakręcić o nich film. Bohaterowie Dana Aykroyda i Johna Belushiego otrzymują w nim misję od samego Boga, aby ocalić sierociniec, w którym się wychowali. W tym celu muszą reaktywować po latach zespół i dać koncert, z którego zysk zostanie przeznaczony na spłatę długów placówki. Ciąg dalszy to szalony koktajl absurdalnej komedii, wysokooktanowego kina akcji oraz musicalu, w którym przez ekran przewijają się takie legendy mikrofonu jak Ray Charles, James Brown, Aretha Franklin czy Cab Calloway. "Blues Brothers" to także piękna pochwała braterstwa: bezgranicznego zaufania, lojalności i przyjaźni. Bracia są nierozłączni - w życiu, na scenie i w trakcie pościgu samochodowego, w trakcie którego demolują pół Chicago

plakat filmu Bracia ze stali

Bracia ze stali

The Iron Claw
2023
2h 12m

Biograficzny

Dramat

Sportowy

USA

Wielka Brytania

Biograficzny

Dramat

Sportowy

Kerry, Kevin, David i Mike. Tak w rankingu ulubionych dzieci Fritza Von Ericha plasują się jego synowie – tytułowi "Bracia ze stali". Jako potomkowie utytułowanego wrestlera nie mają lekkiego życia. Patriarcha rodu, stawiając siebie za wzór, wymaga od nich bowiem sukcesów na ringu. A droga do nich wiedzie przez mordercze treningi. Film Seana Durkina to gorzko-gorzka opowieść o młodych ludziach uwikłanych w toksyczne rodzinne relacje. Dopiero seria tragedii, jakie dotykają rodzinę, pozwala zrozumieć najstarszemu z rodzeństwa, jak ważne jest braterstwo. Warto obejrzeć ze względu na świetne role Zaca Efrona i Jeremy’ego Allena White’a.


plakat filmu Naprzód

Naprzód

Onward
2020
1h 42m

Animacja

Fantasy

Komedia

USA

Animacja

Fantasy

Komedia

Kino uwielbia filmy o rodzinnych konfliktach. Na szczęście od czasu do czasu potrafi również opowiadać o tym, jak członkowie rodziny wspierają się, jak wspólnie zmieniają świat. "Naprzód" to hołd braterskiej miłości, pełna przygód opowieść o tym, jak bardzo potrzebujemy w życiu starszego (albo młodszego) brata. "Naprzód" miało swoją premierę w trudnym dla wielu ludzi okresie, kiedy szalała pierwsza fala pandemii COVID-19. Bracia Janko i Bogdan dla wielu stali się otuchą w tych mrocznych czasach.


plakat filmu Bracia przyrodni

Bracia przyrodni

Step Brothers
2008
1h 38m

Komedia

USA

Komedia

To małe odstępstwo od reguły umieszczamy na naszej liście, by pokazać, że "braterstwo" to piękna idea, która potrafi przekroczyć nawet więzy krwi. Adam McKay, tworząc "Braci przyrodnich" wiedział o tym doskonale, konstruując bohaterów z innych matek i ojców, a mimo tego do złudzenia do siebie podobnych. Przestrzeń porozumienia w wyjątkowych okolicznościach staje się jednak w toku akcji areną starć: wspólne pasje i ulubione sposoby spędzania czasu okazują się pomijalne w perspektywie nowego związku ich samotnych dotąd rodzicieli. Szczęście starych jest przyczynkiem nieszczęścia młodych, różnice wychowawcze wywołują kolejne napięcia, a rosnąca powaga związku oznacza dla chłopaków konieczność odbycia przyspieszonego kursu z dojrzewania. "Bracia przyrodni" po latach pozostają jaskrawym przykładem komedii o dorastaniu, która rozumie je jako proces w zasadzie nieskończony; nieznający nie tylko punktu dojścia, ale i… metryki. Chyba zapomnieliśmy bowiem dodać, że w niepogodzone z romantyczną relacją rodziców dzieci wcielają się tu ponad czterdziestoletni Will Ferrell i John C. Reilly.


plakat filmu Aż do piekła

Aż do piekła

Hell or High Water
2016
1h 42m

Kryminał

Dramat

USA

Kryminał

Dramat

"Aż do piekła" to opowieść o dwóch braciach, którzy wypowiedzieli prywatną wojnę bankowej korporacji. Seria napadów ma im pomóc w ocaleniu rodzinnej farmy w Teksasie: odebranymi bankowi pieniędzmi chcą pokonać tenże bank. Film Davida Mackenziego (scenariusz napisał Taylor Sheridan, twórca serialu "Yellowstone") to współczesny western, w którym Dziki Zachód to terytorium, na którym panoszy się dziki kapitalizm. Reżyser ma zarówno rękę do elementów gatunkowych, jak i potrafi zbudować rasowy klimat. Mamy tu świetną obsadę (Chris Pine, Ben Foster, Jeff Bridges) i ostry społeczny pazur, który każe zastanowić się, kto w tym układzie gra rolę prawdziwych przestępców, a Pine i Foster tworzą pamiętny braterski duet pełen przeciwieństw i sprzeczności, ale też miłości.

Powiązane artykuły Naprzód

Zobacz wszystkie artykuły

Brat  (2025)

 Brat

Aż do piekła  (2016)

 Aż do piekła

Bracia ze stali  (2023)

 Bracia ze stali

Bracia przyrodni  (2008)

 Bracia przyrodni

Najnowsze Newsy

Seriale

Kit Harington i Lindsay Lohan zagrają małżeństwo z problemami

1 komentarz
VOD Seriale

Będzie czwarty sezon serialu "Teheran" od Apple TV

Filmy

Aronofsky i autorka "Zaginionej dziewczyny" kręcą thriller erotyczny

Filmy

Vin Diesel scenarzystą filmu opartego na popularnej zabawce

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

WATCH DOCS 2025 już wystartował! Co oglądać na festiwalu?

Filmy

"Jay Kelly": George Clooney i Adam Sandler dla Filmwebu

1 komentarz
Filmy

Paul Dano najgorszym aktorem w Hollywood? Ten reżyser myśli inaczej

9 komentarzy