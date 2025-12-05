"Brat" już w kinach. A znacie tych ekranowych braci?

"Brat" – zobacz zwiastun

Najlepsze filmy o braciach i braterstwie

Naprzód Onward 2020 1h 42m Animacja Fantasy Komedia Dan Scanlon USA Animacja Fantasy Komedia Tom Holland Chris Pratt Kino uwielbia filmy o rodzinnych konfliktach. Na szczęście od czasu do czasu potrafi również opowiadać o tym, jak członkowie rodziny wspierają się, jak wspólnie zmieniają świat. " Naprzód " to hołd braterskiej miłości, pełna przygód opowieść o tym, jak bardzo potrzebujemy w życiu starszego (albo młodszego) brata. " Naprzód " miało swoją premierę w trudnym dla wielu ludzi okresie, kiedy szalała pierwsza fala pandemii COVID-19. Bracia Janko i Bogdan dla wielu stali się otuchą w tych mrocznych czasach.

Dajcie znać, jakie filmy o braterstwie na Was zrobiły największe wrażenie.