"Córka trenera" z Jackiem Braciakiem już na DVD i VOD

Upalne lato. Maciej Kornet ( Jacek Braciak ) podróżuje po Polsce wraz z 17-letnią córką Wiktorią ( Karolina Bruchnicka ). Od wielu lat są tylko we dwoje, zawsze razem. Ich trasę wyznaczają zawody w tenisie ziemnym. Ona jest jego oczkiem w głowie, córeczką tatusia i jego wielką chlubą. Chciałby, aby była najlepsza. On jest dla niej całym światem. Do czasu, gdy dołącza do nich Igor ( Bartłomiej Kowalski ), dobrze zapowiadający się zawodnik, którego Maciej Kornet zacznie trenować. Dzięki niemu Wiktoria otworzy się na nowe doznania. Pierwszy papieros, pierwszy kieliszek alkoholu, pierwsza miłość. Cała trójka wyruszy w długą podróż rozklekotanym vanem, podczas której każdy będzie chciał osiągnąć swój cel., mawiał mój tata trener po tym jak przegrywałem mecz. Był control-freakiem tak bardzo skoncentrowanym na osiągnięciu wyniku, że nawet nie zauważył, gdy stał się jedynym, który tego pragnie – wspomina Łukasz Grzegorzek , reżyser i współscenarzysta filmu– dodaje filmowiec.