"Cassian Andor" - zdjęcia do serialu ruszą w czerwcu

Discussing Film chwali się, że wie, kiedy ruszą prace nad, czyli serialowym spin-offem. Według źródeł portalu zdjęcia rozpoczną się w czerwcu w Europie.Przypomnijmy, że jeszcze nie tak dawno temu wydawało się, że serial zostanie skasowany. Uratował go Tony Gilroy , który wcześniej ratował też. To on napisał scenariusz pilotowego odcinka i będzie jego reżyserem. Obowiązkami reżyserskimi przy pozostałych odcinkach podzieli się ze Stephenem Schafferem , który będzie również pełnił funkcję showrunnera.Akcja serialu rozgrywać się będzie przed wydarzeniami znanymi z. Zobaczymy w nim nie tylko Cassiana Andora w wykonaniu Diego Luny , ale też kilka młodszych jego wcieleń. Obecnie trwają poszukiwania aktorów do roli 9-letniego i 13-letniego Cassiana.W obsadzie prawdopodobnie pojawi się również Alan Tudyk jako K-2SO.