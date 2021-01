"Ciche miejsce 2", "King's Man" też dostają nowe daty premier

Lawina przesuwania premier kinowych widowisk trwa w najlepsze. Kolejne duże tytuły zaliczają spore opóźnienia. A wszystko to przez niezwalniającą tempa pandemię COVID-19.Oto najważniejsze tytuły, których daty wejścia do kin zostały zmienione w ciągu ostatnich 24 godzin:Kontynuacja niespodziewanego hitu w reżyserii Johna Krasinskiego pierwotnie miała pojawić się w amerykańskich kinach 20 marca ubiegłego roku. Jednak pięć dni wcześniej COVID-19 doprowadził do zamknięcia większości przybytków X Muzy. Paramount początkowy był optymistycznie nastawiony i przesunął premierę na wrzesień. Latem nastąpiła kolejna korekta, tym razem bardziej radykalna, bo na kwiecień 2021 roku. Teraz, w świetle tego, co uczyniły ostatnio inne studia, Paramount przesuwa premierę na 17 września.W czwartek Disney zmienił plany dystrybucyjne dotyczące Searchligth Pictures, a w piątek to samo uczynił z tytułami 20th Century Fox. Prequel cyklu " Kingsman " pierwotnie miał trafić do kin we wrześniu ubiegłego roku. Na parę tygodni przed premierą Disney przesunął ją na koniec lutego. Później przesunięto ją na marzec, ale i ta data nie została dotrzymana. Obecnie studio planuje premierę komiksowego widowiska 20 sierpnia.Kinowa wersja serialu animowanego " Bob's Burgers " miała zostać pokazana światu na początku kwietnia. Disney skasował jednak tę datę bez podawania nowej.Ta animacja również miała zadebiutować w kinach w kwietniu. W tym przypadku Disney postanowił przesunąć premierę na październik.